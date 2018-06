WM-Eröffnung der Superlative! Vor wenigen Momenten startete die Fußballweltmeisterschaft 2018. Rund 81.000 Zuschauer feierten live im Luschniki-Stadion in Moskau und unzählige Sport-Fans rund um den Globus klebten vor den Fernsehbildschirmen. Eines ist sowohl dem jubelnden Publikum vor Ort als auch den Lederball-Enthusiasten zu Hause nicht entgangen: Mit Megastar Robbie Williams als Live-Act, einer russischen Opern-Schönheit und einem ebenfalls russischen Topmodel als Trophäen-Trägerin war dieser Auftakt einfach supersexy.

Was für eine Show! Robbie glänzte in seinem roten Leoparden-Anzug nicht nur mit seinem Aussehen: Der Sänger schmetterte einen Hit nach dem anderen – und die Menschenmenge in der Sportstätte grölte lautstark mit. Gesangliche Unterstützung erhielt der 44-Jährige von Aida Garifullina. Die brünette Musik-Beauty trällerte mit Robbie seinen Klassiker "Angels" und lieferte in ihrer diamantenbesetzten, weißen Robe perfekt ab. "Die beste Eröffnung seit Jahren" und "Die beiden waren einfach fantastisch", lauten nur zwei der etlichen, mitfiebernden Twitter-Kommentare.

Ebenfalls ein echter Hingucker: Natalia Vodianova (36). Die blonde Laufsteg-Lady enthüllte gemeinsam mit der spanischen Kicker-Legende Iker Casillas (37) den goldenen Pokal – und überstrahlte mit ihrem hübschen Lächeln beinahe das auf Hochglanz polierte Objekt der Begierde.

Getty Images / Shaun Botterill Robbie Williams und Aida Garifullina bei der WM-Eröffnungsfeier 2018

Getty Images / Shaun Botterill Iker Casillas und Natalia Vodianova, WM-Eröffnung 2018

Getty Images / Catherine Ivill Natalia Vodianova und Iker Casillas bei der WM-Eröffnungsfeier 2018

