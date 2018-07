Am Samstagabend war was los auf dem Rasen von Sotchi. Beim letzten Viertelfinalspiel der Fußball-Weltmeisterschaft duellierten sich Russland und Kroatien. Die beiden Teams lieferten den Zuschauern ein packendes Match: 120 Minuten Kampf und Leidenschaft, das in ein dramatisches Elfmeterschießen mündete. Doch nicht nur im Stadion ging es wegen der Partie hoch her, sondern auch im Netz. Drei russische Topmodels feuerten ihre Mannschaft dort mit einem sehr freizügigen Foto an.

Irina Shayk (32) stellte zusammen mit Natasha Poly (32) und Natalia Vodianova (36) noch vor dem Anstoß auf Instagram klar, welche Kickertruppe sie unterstützen. "Wir sind #TeamRussia mit meinen beiden liebsten Natashas, @natashapoly @natasupernova. Auf geht's, Russland", schrieb die Partnerin von US-Schauspieler Bradley Cooper (43). Das Pikante an der Aufnahme war jedoch, dass die drei Grazien auf dem Selfie keine Kleidung trugen. Nur ein WM-Schal bedeckte die Brüste der Beautys. Ob sie damit zum Ausdruck bringen wollten, dass sie für ihre Mannschaft ihr letztes Hemd geben würden?

Auch wenn die Russen am Ende von den Kroaten aus dem Turnier gekickt wurden, hat sich die WM im eigenen Land für eine der drei Ladys besonders gelohnt: Natalia durfte bei der Eröffnungszeremonie den WM-Pokal ins Stadion bringen. Eine einmalige Gelegenheit, bei der die Blondine superglücklich strahlte.

Splash News Model Irina Shayk bei den Filmfestspielen in Cannes 2018

Anzeige

Emma McIntyre/Getty Images Natasha Poly, Model

Anzeige

Getty Images / Catherine Ivill Natalia Vodianova und Iker Casillas bei der WM-Eröffnungsfeier 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de