"Zu teuer": Nur deshalb bekam Clint Eastwood Westernrolle

Clint Eastwood (95) wurde durch seine Rolle in "Für eine Handvoll Dollar" zu einer Western-Legende – dabei war der Schauspieler ursprünglich gar nicht für den Streifen vorgesehen. Regisseur Sergio Leone hatte für den Film aus dem Jahr 1964 zunächst einen ganz anderen Star im Sinn: James Coburn, der zu dieser Zeit bereits durch Filme wie "Die glorreichen Sieben" und "Gesprengte Ketten" international bekannt war. Doch wie Leone in einem Interview mit BBC verriet, kam eine Zusammenarbeit mit James nicht zustande: "Ich wollte eigentlich James Coburn, aber er war zu teuer." So fiel die Wahl schließlich auf Clint, der zu diesem Zeitpunkt noch recht unbekannt war.

Der heutige Western-Star konnte den Regisseur schließlich aber doch schnell von sich überzeugen. "Ich sah in seiner Figur aus 'Tausend Meilen Staub' keinen Charakter, sondern nur eine physische Erscheinung. Was mich an Clint am meisten beeindruckte, war seine lässige Art, sich zu bewegen. Für mich sah Clint sehr nach einer Katze aus", erklärte der Regisseur gegenüber der BBC. Auch Clint selbst gab zu, dass er die Rolle ursprünglich eigentlich gar nicht annehmen wollte. Letztendlich gefiel ihm das Drehbuch aber doch: "Ich hatte das Gefühl, dass ein europäischer Ansatz dem Western vielleicht eine neue Note verleihen könnte."

Offenbar hat Clint auch mit 95 Jahren noch nicht mit dem Filmbusiness abgeschlossen. Zu seinem Geburtstag am 31. Mai brachte der Schauspieler mit "Juror #2" einen gefeierten Gerichts-Thriller in die Kinos. In einem Interview mit dem Kurier verriet er damals, dass er sich bereits in der Vorproduktion eines neuen Projekts befinde. Konkrete Einzelheiten blieben zwar aus, doch der Star betonte: "Ich mache weiter, solange es meine Gesundheit zulässt."

Imago Clint Eastwood beim Oscar Nominee Luncheon im Beverly Hilton, Februar 2015

Getty Images James Coburn jubelt mit seinem Oscar als Bester Nebendarsteller für "Affliction" bei den Academy Awards 1999 in Los Angeles

Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler