Königinnen-Duo: Mathilde und Sonja strahlen im Tiara-Glanz

Königin Mathilde (53) von Belgien und Königin Sonja von Norwegen (88) sorgten am Dienstagabend für einen prunkvollen Auftritt im königlichen Palast in Oslo. Anlässlich eines Staatsbanketts zu Ehren der belgischen Royals erschienen beide Königinnen in prächtigen Roben und funkelnden Tiaras vor den 184 geladenen Gästen. Gastgeber des glamourösen Abends waren König Harald V. (89) und seine Frau Sonja, die das belgische Königspaar Philippe (65) und Mathilde im Rahmen ihres dreitägigen Staatsbesuchs empfingen, wie das Magazin Hello! berichtet. Die Reise soll die guten Beziehungen zwischen Belgien und Norwegen weiter stärken und präsentieren.

Mathilde trug die Nine Provinces Tiara, eines der prestigeträchtigsten Diademe der belgischen Kronjuwelen. Das über hundert Jahre alte Schmuckstück mit einer Bandeau-Fassung und Diamanten hat eine besondere Verbindung zu den Gastgebern, da es einst ein Geschenk an Prinzessin Astrid (94) war, die Tante von Harald. Dazu kombinierte die 53-Jährige ein goldenes Spitzenkleid von Armani, das sie bereits 2019 bei der Inthronisationsgala von Kaiser Naruhito in Japan getragen hatte. Sonja erschien in der Pearl Tiara von Königin Maud und trug zusätzlich ihre Drapers' Company-Brosche, den Orden von Leopold sowie den königlichen Familienorden von Harald. Der 89-jährige Harald, der in den vergangenen Monaten gesundheitliche Probleme hatte und erst kürzlich während eines Urlaubs auf Teneriffa im Krankenhaus behandelt werden musste, kam mit Gehstützen zur Veranstaltung.

Eine Überraschung gab es bereits am Nachmittag: Kronprinzessin Mette-Marit (52) wurde kurzfristig zum offiziellen Programm hinzugefügt und nahm an einem Geschenkaustausch im Bird Room des Palastes teil. Es war ihr erster offizieller Termin seit zwei Monaten. Ursprünglich hatte der Palast mitgeteilt, dass die 52-Jährige aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen würde. Mette-Marit leidet seit 2018 an Lungenfibrose. Trotz der Schlagzeilen rund um die Epstein-Verbindung zeigte sich die norwegische Königsfamilie beim Staatsbesuch geschlossen. Der offizielle Besuch begann am Dienstag mit einem Empfang durch Kronprinz Haakon (52) am Flughafen Oslo und wird am Donnerstag zu Ende gehen.

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Imago König Philippe und Königin Mathilde beim Staatsbesuch in Oslo mit König Harald V., Königin Sonja und Kronprinz Haakon

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Imago Staatsbankett in Oslo mit König Harald V., Königin Sonja, Kronprinz Haakon, König Philippe und Königin Mathilde

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Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon beim Staatsbesuch des belgischen Königspaares in Norwegen, 24. März 2026