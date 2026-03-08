Nach Beininfektion: König Harald V. ist zurück in Norwegen

Das norwegische Königshaus kann wieder etwas aufatmen. Nach einer wochenlangen Zitterpartie sind König Harald V. (89) und Königin Sonja (88) am Samstagabend, dem 7. März 2026, wieder norwegischen Boden betreten. Ihr Flugzeug – ein regulärer Linienflug der Fluggesellschaft SAS – setzte kurz vor halb zehn Uhr abends auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen auf. Das Königspaar saß laut Se og Hør dabei ganz vorne im Flieger, mitten unter gewöhnlichen Urlaubern, die ebenfalls von den Kanaren heimkehrten. Kein Sonderflug, keine gesonderte Behandlung – und doch war diese Landung für viele Norwegerinnen und Norweger mehr als nur eine Rückkehr. Es war ein Signal: Ihr König ist wieder da. Der Palast hatte die Heimreise bereits am selben Tag angekündigt und in seiner Mitteilung festgehalten: "Der König ist in guter Verfassung und wird voraussichtlich nächste Woche seine Arbeit wieder aufnehmen."

Was als ruhige Auszeit auf Teneriffa begonnen hatte, verwandelte sich Ende Februar in eine handfeste Gesundheitskrise. Am 24. Februar wurde der König abends in das Universitätskrankenhaus eingeliefert – die Diagnose: eine Infektion sowie Dehydrierung. Bereits kurz zuvor hatte Harald auf der Kanareninsel noch seinen 89. Geburtstag gefeiert, offenbar im Luxusresort Gran Hotel Bahía del Duque im Süden der Insel. Wenige Tage nach der Einlieferung reiste sein persönlicher Leibarzt Dr. Bjørn Bendz eigens nach Teneriffa, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Seine Einschätzung war unmissverständlich: "Wenn Menschen im Alter von fast 90 Jahren wegen einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist das eine ernste Angelegenheit." Tatsächlich verlief die Behandlung aber besser als befürchtet – bereits am 26. Februar konnte Harald das Krankenhaus wieder verlassen. Im Anschluss erholte sich das Königspaar gemeinsam weiter auf der Insel, während Dr. Bendz vor Ort blieb, um Haralds Gesundheitszustand weiter im Blick zu behalten.

Die Rückkehr des Königs fällt in eine Phase, die für das Königshaus alles andere als ruhig ist. Kronprinzessin Mette-Marit (52) steht seit Wochen im Zentrum eines massiven öffentlichen Sturms, nachdem bekannt wurde, dass sie intensive Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) unterhielt – darunter offenbar auch ein Aufenthalt in dessen Anwesen in Palm Beach im Jahr 2014. Die Epstein-Akten haben diese Verbindungen ans Licht gebracht und die Zustimmungswerte zur Kronprinzessin sind laut Nettavisen auf ein historisches Tief gedrückt. Zeitgleich läuft vor dem Osloer Bezirksgericht der Prozess gegen Marius Borg Høiby (29), Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung. Er ist wegen schwerer Vorwürfe angeklagt, darunter Vergewaltigung und Körperverletzung. Der König wird nun wohl mehr denn je als stabilisierender Faktor gebraucht.

Getty Images König Harald V. in Oslo

Imago König Harald V. und Königin Sonja von Norwegen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand

Imago Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 2023