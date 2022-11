Nach Trennung: "Liebe macht Blind"-Kyle zeigt neue Freundin

Das ist die neue Freundin an der Seite von Kyle Abrams! Für den Liebe macht blind-Star gab es in der Netflix-Produktion kein Happy End. Abseits der Kameras soll er währenddessen jedoch zu Deepti Vempati gefunden haben, die ebenfalls an der Show teilnahm. Obwohl die Beziehung nie offiziell bestätigt wurde, wird nun darüber spekuliert, dass die beiden seit geraumer Zeit wieder getrennte Wege gehen. Kyles Beiträge in den sozialen Medien bestätigen die Gerüchte – denn hier zeigt er bereits einige Videos mit einer neuen Frau an seiner Seite. Jetzt stellte er seine neue Freundin der Öffentlichkeit vor.

Kyle teilte einige Videos auf Instagram, die süße Momente mit seiner neuen Partnerin Tania Leanos zeigen. In seinem Beitrag veröffentlichte der Netfllix-Star Clips von gemeinsamen Abenden und niedlichen Erinnerungen an ihre Romanze. Ergänzend zu seinen Videos fügte er den Song "She's A Lady" von Musiker Tom Jones (82) hinzu. Auch Tania lud ihr eigenes Video mit Fotos des Paares auf verschiedenen Veranstaltungen hoch.

Ihr Debüt in den sozialen Medien kommt zwei Monate nachdem Kyle bestätigt haben soll, dass es eine neue Liebe in seinem Leben gibt. Noch im selben Monat sprach Deepti gegenüber Us Weekly darüber, wie sie damit umgehe. "Am Anfang war es schwer, weil er mir immer noch wichtig ist", sagte sie. Die Bekanntheit fügte hinzu, dass sie seine neue Freundin bereits getroffen habe. "Sie ist sehr süß. Ich will nur das Beste für ihn", erzählte Deepti.

Instagram / kyleabrams10 Kyle Abrams, Reality-Star und Tania Leanos, Finanzberaterin

Instagram / kyleabrams10 Kyle Abrams, Reality-Star und Tania Leanos, Finanzberaterin

Instagram / lifewithdeeps Deepti und Kyle, "Liebe macht blind"-Stars

