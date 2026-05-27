Comeback: Erwartet Fans noch eine 11. "Der Lehrer"-Staffel?

Die zehnte Staffel von Der Lehrer ist endlich da – und damit kehrt Hendrik Duryn (58) als Lehrer Stefan Vollmer auf die Bildschirme zurück. In der neuen Staffel landet Vollmer durch einen Zufall wieder vor einer Schulklasse, diesmal in Leipzig. Kein Wunder also, dass Fans der beliebten RTL-Serie die Frage brennt: Gibt es danach noch eine elfte Staffel? Gegenüber Promiflash ließ Hendrik durchblicken, dass er sich sicher ist, dass die Serie einfach existieren muss.

Ein hundertprozentiges Versprechen für eine weitere Staffel will der Schauspieler aber nicht abgeben. Konkrete Dreharbeiten stehen noch nicht an – das würde zunächst Geld kosten. Was das Team rund um die Serie aber bereits jetzt tut: in Ideen investieren. "Wir investieren natürlich schon in eine nächste Staffel, was nicht heißt, wir drehen, weil das kann man nicht machen, weil das kostet Geld. Aber natürlich können wir investieren in alle Gedanken, in Bücher, Geschichten, in Überlegungen und zusammenraufen und schauen, was wir horizontal erzählen können. Und natürlich auch in einzelnen Episoden. Na klar, wir investieren", erklärte er gegenüber Promiflash.

Hendriks Rückkehr ist umso bemerkenswerter, als er 2020 selbst seinen Ausstieg nach der neunten Staffel bekanntgegeben hatte. Damals verließ seine Figur Stefan Vollmer die Schule und zog gemeinsam mit seiner Tochter fort – ein vorläufiger Schlusspunkt, der durch einen Ersatzlehrer überbrückt wurde. Für die nun laufende zehnte Staffel kehrte Hendrik nach Leipzig zurück. Neben ihm sorgt ein neuer Cast für frischen Wind in der Serie, darunter Birte Hanusrichter als Nachbarin Nadia, die Vollmers Alltag gehörig durcheinanderwirbelt.

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RTL Hendrik Duryn kehrt mit "Der Lehrer" zurück

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Bauer Stars&Stories Hendrik Duryn und Jessica Ginkel am Set von "Der Lehrer"

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Imago Jessica Ginkel, Hendrik Duryn und Birte Hanusrichter, "Der Lehrer"-Stars