Seit vergangenem Freitag ist endlich klar, welche Paare der zweiten Liebe macht blind-Staffel noch zusammen sind. Doch haben sich vielleicht auch ganz neue Couples gebildet? Von fünf Paaren, die am Ende der Season vor den Traualtar getreten waren, heirateten nur zwei – Jarette Jones und Iyanna McNeely sowie Danielle Ruhl und Nick Thompson. Sie sind tatsächlich auch die Einzigen, die noch zusammen sind. Doch wie sich nun herausstellt, scheint sich nach dem Ende der Netflix-Dreharbeiten noch ein neues Pärchen gefunden zu haben!

Deepti Vempati, die im großen "Liebe macht blind"-Finale Abhishek Chatterjee vor dem Altar hatte stehen lassen, teilte nach der Reunion ein Foto des gesamten Casts und schrieb überraschenderweise dazu: "Oh, aber ich habe die Liebe gefunden!" Dahinter postete sie noch ein schwarzes Herzchen. Einer ihrer Show-Kollegen sorgte mit seinem Kommentar erst für die Mega-Spekulationen: Kyle Abrams, der von Shaina Hurley abserviert worden war, textete "Hast du?" Für viele Fans DAS Zeichen, dass die beiden mittlerweile in einer Beziehung sind!

Über 13.000 Leute likten den Kommentar bereits und fügten Glückwünsche wie "Ihr habt es so verdient! Wir wissen doch alle, dass ihr euch datet... die Partner-Nasenringe, die Hinweise." Tatsächlich haben seit Kurzem sowohl Deepti als auch Kyle ihre Nasen gepierct. Und auch im Netz hatten die beiden schon ein paar virtuelle Brotkrumen gestreut: So hatte Kyle erst vor einer Woche ein TikTok gepostet, in dem Deepti im Hintergrund kurz zu sehen gewesen war.

Adam Rose / Netflix Die "Liebe macht blind"-Teilnehmer der zweiten Staffel

Instagram / lifewithdeeps Deepti Vempati, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Instagram / kyleabrams10 Kyle Abrams, Bauarbeiter und Reality-TV-Star

