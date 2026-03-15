Robert Irwin startet durch: Dancing With The Stars-Spin-off

Robert Irwin (22) hat einen neuen TV-Job an Land gezogen. Der 22-jährige Tierexperte moderiert das Spin-off "Dancing With The Stars - The Next Pro", das derzeit in Queensland gedreht wird. Bei der Disney- und BBC-Produktion handelt es sich um eine Show, in der hoffnungsvolle Tänzer um einen Platz als professioneller Tänzer bei "Dancing With The Stars USA" kämpfen. Die Kandidaten leben zusammen, trainieren gemeinsam und treten Woche für Woche gegeneinander an, während die Zuschauer hinter die Kulissen blicken können. "Es wird sich ein bisschen wie 'Big Brother' meets 'Dancing With The Stars' anfühlen", verriet ein Insider gegenüber der Daily Mail.

Robert soll die Idee für das Tanz-Spin-off selbst bei den Produzenten in den USA eingereicht haben. Erst kurz vor Drehbeginn vor zwei Wochen unterschrieb er als Moderator, mit dem Segen seiner Mutter Terri Irwin (61). "Robert ist begeistert, das ist der perfekte Job für ihn", erklärte eine Quelle dem Portal. An seiner Seite wird voraussichtlich seine Tanzpartnerin Witney Carson (32) zu sehen sein, mit der er im November "Dancing With The Stars USA" gewann. "Witney ist so aufgeregt, wieder mit Robert zu arbeiten", so eine Produktionsquelle. Als Juroren sind Doctor Who-Schauspielerin Shirley Ballas und "Dancing With The Stars"-Veteran Mark Ballas (39) dabei, der die Tanzshow bereits dreimal gewonnen hat.

Robert und die Produzenten haben laut Daily Mail bereits darüber gesprochen, Segmente im Australia Zoo der Irwin-Familie an der Sunshine Coast von Queensland zu drehen. "Terri liebt die Idee, dass Robert seine Karriere weiter aufbauen kann, während er gleichzeitig Australien bewirbt", hieß es laut einem Insider. Der Australia Zoo ist seit Jahrzehnten eng mit der Familie verbunden und wurde von Roberts verstorbenem Vater Steve Irwin (†44) weltbekannt gemacht. Robert ist bei amerikanischen Zuschauern mittlerweile sehr beliebt und hatte mit seinem Sieg bei "Dancing With The Stars" im vergangenen Jahr seinen Bekanntheitsgrad in den USA weiter gesteigert.

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Getty Images Robert Irwin bei der Weltpremiere von Zootopia 2 im El Capitan Theatre in Los Angeles

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Getty Images Terri Irwin im Mai 2024

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Getty Images Robert Irwin und Witney Carson im November 2025 in Los Angeles