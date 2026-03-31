"Tatort"-Stars Wachtveitl und Nemec räumen Ehrenpreis ab

Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) werden nach ihrem Abschied aus dem Tatort mit einem besonderen Preis geehrt. Das Deutsche FernsehKrimi-Festival würdigt die beiden Münchner TV-Stars mit dem Ehrenpreis für ihre Verdienste um den deutschen Fernsehkrimi. Das berichtet unter anderem Schweizer Illustrierte. Die feierliche Preisvergabe steigt am 3. Mai um 18 Uhr in der Caligari Filmbühne in Wiesbaden. Hinter der Entscheidung stehen Filmjournalist Knut Elstermann, Produzentin Liane Jessen und Festivalleiterin Cathrin Ehrlich, die in ihrer Begründung das Besondere dieses Duos herausstellen.

Die Jury lobt in einer Mitteilung ausdrücklich die unverwechselbare Tonlage der Münchner Ermittler. "Freundlichkeit und Gelassenheit – seltene Eigenschaften. Und selten für moderne Ermittler im Krimi-Genre. Und doch gibt es einen Ort und zwei Menschen, die diese Eigenschaften leben durften – Ivo und Franz, zwei Kommissare im bayerischen 'Tatort'. 35 Jahre lang haben Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl großartig ihre Rollen gespielt, immer leidenschaftlich mit ihren Fällen verbunden", heißt es dort.

Die Jury schwärmt weiter: "Man glaubte diesen lebensklugen Männern, dass sie die Welt besser machen wollten und doch wussten, dass es nie ganz gelingen würde. Perfekt in ihrem fein austarierten Zusammenspiel, in dem es Raum für eine Menschlichkeit gab, die sich nicht auftrumpfend nach vorn drängte. Sie gehörte immer zu ihrem Wesen, selbstverständlich und natürlich." Ihr letzter Fall "Unvergänglich", der Ostersonntag und Ostermontag ausgestrahlt wird, führt Ivo und Franz vier Tage vor der Pensionierung zu einer bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leiche tief unter der Stadt – der Auftakt zu einem Wettlauf gegen die Zeit.

Anzeige Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, "Tatort"-Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl mit ihren Auszeichnungen

Anzeige Anzeige

Getty Images Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec beim Photocall zu "Tatort: Unvergänglich – Teil 1"