Münchner "Tatort"-Duo verabschiedet sich nach 35 Jahren

Hundert gemeinsam gelöste Fälle, dreieinhalb Jahrzehnte Ermittlungsarbeit auf dem Münchner Pflaster – und nun ist Schluss. Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67), die Gesichter hinter den Kommissaren Ivo Batic und Franz Leitmayr, haben sich offiziell von der bekanntesten Krimimarke des deutschen Fernsehens verabschiedet. Am Donnerstagabend, den 26. März 2026, fand die Premiere des ersten Teils ihrer finalen Doppelfolge "Unvergänglich" statt – vor rund 250 geladenen Gästen. Kein anderes Ermittlerduo der Reihe hat bislang so viele Fälle auf dem Buckel wie die beiden Münchner. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann überreichte den beiden Schauspielern bei der Feier persönlich symbolische Ruhestands-Urkunden und -Ausweise der bayerischen Polizei.

Auf die Frage, ob der Abschied nach fast zwei Jahren des Abschiednehmens überhaupt noch emotional sei, antwortete Miroslav in der Abendzeitung München: "Wir fühlen uns sehr geehrt, sind aber nicht sentimental, weil wir heute viele Interviews geben müssen, den Film sehen werden – ab morgen denken wir dann sicher mehr drüber nach." Als krönender Abschluss des Abends schenkten die beiden Schauspieler dem Publikum ein selbstkomponiertes Ständchen – zur Melodie von "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins". Die eigens gedichteten Zeilen lauteten: "Am Sonntag um viertel nach acht wird gern einer umgebracht." Udo äußerte sich entspannt über den bevorstehenden Ruhestand: So stark ändere sich das Leben für ihn gar nicht, denn bereits in den vergangenen Jahrzehnten hätten er und Miroslav rund acht Monate im Jahr an anderen Projekten gearbeitet – nun seien es eben zwölf.

Am letzten Drehtag hätten die beiden ein Bier gemeinsam getrunken, seien dann zu Miroslav nach Hause gefahren – das große Fest habe erst später stattgefunden. Auf die Frage der Abendzeitung München, was ihm an der gemeinsamen Arbeit am meisten fehlen werde, antwortete Udo: "Was ich vermissen werde, ist der Moment, wenn das Drehbuch zu einer neuen Folge im Briefkasten landet. Man liest das und es sind erst mal 100 Blätter Papier und dann, ein paar Wochen später, wird es dann zu einer hoffentlich gelungenen Szene." Seinem Nachfolger-Duo – Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek, das die Münchner Mordkommission künftig übernehmen wird – gab Udo mit auf den Weg, gute Routinen zu pflegen und schlechte konsequent abzulegen: Die Gefahr bestehe darin, sich zu sehr auf das Vertraute zu verlassen, statt jede Szene frisch und neu zu denken.

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Getty Images Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl beim Fototermin zu "Tatort: Unvergänglich– Teil 1" an der HFF München

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Getty Images Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl beim Photocall zu "Tatort: Unvergänglich – Teil 1" an der HFF München

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Hannes Magerstaedt/Getty Images Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec bei der Premiere der Folge "Mia san jetzt da wo's weh tut"