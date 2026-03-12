Neue Kommissarin: Sie ergänzt bald den Dortmunder "Tatort"

Der Dortmunder Tatort bekommt Zuwachs. Die Neue im Team heißt Sophia Mercedes Burtscher und kommt aus Österreich. Der WDR bestätigte den Einstieg der Schauspielerin und gab auch schon ein paar Details zu ihrer Rolle preis. Sophia wird die Kommissarin Leo Sturm verkörpern – eine Polizistin, die sich für nichts zu schade ist, allerdings eher eine Einzelgängerin, weshalb es mit Kollege Peter Faber (Jörg Hartmann, 56) sicher noch Spannungen geben wird. Laut dem Sender befinde sich ihre erste Folge unter dem Arbeitstitel "Blut und Wasser" bereits in der Produktion. Einen Ausstrahlungstermin gibt es aber noch nicht, aber eingeplant ist die Episode wohl für Frühjahr 2027.

Für Sophia ist das zwar nicht der erste Ausflug vor die Kamera, aber in einem etablierten Primetime-Format wie dem "Tatort" war sie noch nicht dabei. Bekannt ist die 35-Jährige vor allem für ihre Bühnenpräsenz. Sie spielte unter anderem im Wiener Burgtheater. Nun geht es also zum "Tatort" und Sophia könnte kaum stolzer sein. "Es ist eine große Ehre für mich, Teil des Dortmunder 'Tatorts' zu sein – der tatsächlich mein Lieblings-'Tatort' ist. Ich bin sehr stolz, mich mit meiner Figur Leo Sturm in die Tradition außergewöhnlich starker Kommissarinnen in Dortmund einreihen zu dürfen", freut sie sich im Gespräch mit dem Sender.

Sophia füllt die Lücke, die Stefanie Reinsperger (38) hinterlässt. Ihre Figur Kommissarin Rosa Herzog ermittelte Ende Februar im ORF 2 in ihrem letzten Fall. In "Schmerz" jagte sie zusammen mit Kommissar Faber den Mörder eines Klubbesitzers aus dem Dortmunder Rotlichtmilieu. Dabei stellte sich heraus, dass dieser obendrein ein im Exil lebender serbischer Kriegsverbrecher ist. Die Ermittlungen führen schließlich auf grausame Kriegsverbrechen der 90er-Jahre im Balkan zurück. Die Episode war zudem eng mit früheren Fällen verknüpft und ließ alte Bekannte zurückkehren. Für Stefanie war ein derart düsterer "Tatort" sicher ein würdiger Abschied – sie wird sich nun wieder ihrer Arbeit als Theaterschauspielerin widmen.

WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost Sophia Mercedes Burtscher und Jörg Hartmann im Dortmunder "Tatort"

Instagram / sophia_m_burtscher Sophia Mercedes Burtscher, österreichische Schauspielerin

Getty Images Stefanie Reinsperger auf den Salzburger Festspielen im Juni 2017