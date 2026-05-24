"Off Campus": Ist sie der heimliche Star des Serienhits?

Eigentlich dreht sich in der neuen Amazon-Prime-Serie "Off Campus" alles um die Liebesgeschichte zwischen Musikstudentin Hannah Wells und Eishockeyspieler Garrett Graham. Doch im Netz hat eine ganz andere Figur die Herzen im Sturm erobert: Nebenfigur Allie Hayes, gespielt von Mika Abdalla (26). Seit dem Start der Serie Mitte Mai überschwemmen auf TikTok und Instagram Videos den Feed, in denen Fans Allie zur heimlichen Hauptfigur der Show erklären – und ihren Look bis ins kleinste Detail analysieren und nachahmen. Apropos Hauptfigur: Ella hat bereits verraten, dass sich Mika für Staffel 2 an die Lead-Rolle gewöhnen dürfte.

Besonders ihr leicht verwuschelter Pony hat es den Zuschauern angetan. Unter dem Namen "Allie Bangs" ist die Frisur längst zum eigenen Trendbegriff geworden. Zahlreiche Fans zeigen in kurzen Clips, wie sie sich denselben Look haben schneiden lassen – manche im Salon, andere spontan selbst zur Schere gegriffen. TikTokerin Martis Raya stellte dabei erleichtert fest, dass ihr lange bereuter Pony durch Allie plötzlich ganz anders wirkte. Doch Experten warnen: Was in kurzen Videos mühelos aussieht, erfordert im Alltag deutlich mehr Stylingaufwand als gedacht. Wer zu schnell zur Haarschere greift, riskiert ein Ergebnis, das wenig mit dem lässigen Seriencharme gemein hat. Der Hype beschränkt sich aber nicht nur auf die Haare – auch Allies Outfits und Make-up-Looks werden auf Social Media ausgiebig diskutiert und kopiert.

Die Serie selbst basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Elle Kennedy und steht seit ihrem Start auf Platz eins der Prime-Video-Charts. Dass Mika Abdallas Figur solch einen Hype auf den sozialen Medien auslöst, spricht für die Wirkung, die die Nebenfigur auf das Publikum hat. Für viele Fans steht Allie weniger für einen konkreten Modetrend als für ein Gefühl: locker, unaufgeregt und weit entfernt vom makellosen "Clean Girl"-Ästhetik, die soziale Netzwerke lange dominiert hat.

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Getty Images Der "Off Campus"-Cast bei den Amazon Upfronts, Mai 2026

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Getty Images Mika Abdalla bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles

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Getty Images Mika Abdalla und Ella Bright bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles am 29. April 2026