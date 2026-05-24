Allie-Bangs: "Off Campus"-Serie löst neue Trendwelle aus

Seit Mitte Mai sorgt die neue Amazon-Prime-Serie "Off Campus" für Gesprächsstoff – doch nicht nur wegen der Hockey-Romanze zwischen Musikstudentin Hannah Wells und Eishockeystar Garrett Graham. Im Netz dreht sich gerade alles um Allie Hayes und ihren lässigen Pony, der von den Fans längst den Spitznamen "Allie Bangs" bekommen hat. Auf TikTok und Instagram tauchen täglich neue Clips auf, in denen sich Zuschauer nach dem Serien-Marathon direkt mit frisch geschnittenem Pony präsentieren. Wie das Magazin Desired berichtet, buchen sich viele für ihren neuen Look einen Termin im Salon, doch manche greifen auch spontan selbst zur Schere – mit teils drastischen Folgen, wie zahlreiche Hair-Fail-Reels zeigen.

Der Grund für den Hype: Allies Pony verkörpert genau den Look, der auf Social Media gerade angesagt ist – leicht verwuschelt, locker gestylt, so, als würde er ganz ohne Aufwand perfekt fallen. Unter Hashtags wie #AllieBangs und #OffCampusHair zeigen Fans stolz ihren neuen Haarschnitt, oft noch auf dem Friseurstuhl abgefilmt. Einige Creator berichten allerdings offen, dass der Versuch im heimischen Badezimmer gründlich schiefgegangen ist: Ihre Pläne von lässigen "Allie Bangs" endeten kurzerhand in wenig ansehnlichen Micro-Ponys. Profis warnen deshalb davor, sich allein von schnellen Tutorials verleiten zu lassen und raten dazu, den Look lieber im Salon nachschneiden zu lassen, statt spontan zur Küchen- oder Bastelschere zu greifen.

Der Frisurenhype zeigt, wie stark die Serie mittlerweile in der Popkultur angekommen ist. "Off Campus" begeistert weltweit ein Millionenpublikum und dominiert in vielen Ländern die Prime-Video-Charts – der perfekte Nährboden für einen neuen Serien-Look, der über die Bildschirme hinausstrahlt. Längst geht es den Fans nicht mehr nur um Allies Pony: In Clips und Moodboards werden auch ihre Outfits, Make-up-Looks und ihr entspannter Cool-Girl-Vibe analysiert und nachgestylt. Auf Social Media steht damit ein Stil im Fokus, der mehr auf lässiges Chaos als auf den makellosen Clean-Girl-Look setzt – und Allie wird für viele zum Vorbild, wenn es um eine etwas unperfektere, aber umso auffälligere Ausstrahlung geht.

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in der Serie "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Getty Images Mika Abdalla bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles