Das bedeutet Garrett Grahams Rückentattoo in "Off Campus"

In der neuen Prime-Video-Serie "Off Campus" dreht sich alles um die Liebesgeschichte zwischen Eishockey-Captain Garrett Graham und Songwriterin Hannah Wells – gespielt von Belmont Cameli und Ella Bright. Doch ein Detail sorgt bei den Fans aktuell besonders für Gesprächsstoff: das markante Rückentattoo des Sportlers. Immer wenn Garrett oben ohne zu sehen ist, fällt der lateinische Schriftzug "Nullum Gratuitum Prandium" sofort ins Auge, der in Großbuchstaben quer über seinen oberen Rücken verläuft. Viele Zuschauer fragten sich daher, was hinter dem Satz steckt, wie die Südwest Presse berichtet.

Wörtlich übersetzt bedeutet "Nullum Gratuitum Prandium" so viel wie "Kein kostenloses Mittagessen" – sinngemäß also: Im Leben gibt es nichts umsonst, für alles muss man bezahlen. Die Idee für das Tattoo stammt dabei von Hauptdarsteller Belmont Cameli selbst, wie er gegenüber Teen Vogue verriet. Der Spruch war einst das Motto seines Highschool-Wrestling-Teams und passt für ihn perfekt zu seiner Figur Garrett, der als Sohn des Eishockey-Stars Phil Graham beweisen will, dass er sich seinen Platz im Team aus eigener Kraft erarbeitet hat. Auch die Platzierung des Tattoos ist für den 28-Jährigen kein Zufall: "Wenn er das Trikot anhat, steht da direkt Graham." Man sehe ihn dann nur als Phils Sohn. Doch wenn er es ausziehe, "sieht man, dass dieser Satz wirklich das verkörpert, was er ist."

Dass gerade solche kleinen Details bei den Zuschauern hängen bleiben, zeigt sich auch an der starken Resonanz auf die Serie: Die College-Romanze eroberte nach dem Start mit acht Folgen weltweit die Streamingcharts und erreichte in 49 Ländern Platz eins. Eine zweite Staffel von "Off Campus" ist bereits bestätigt, diesmal soll vor allem die Geschichte von Dean und Allie im Fokus stehen. Jedoch kündigte Showrunnerin Louisa Levy laut Südwest Presse an, dass Garrett und Hannah trotzdem Teil der neuen Episoden bleiben. Fans dürfen sich also schon bald auf Nachschub freuen.

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Amazon Content Services LLC Belmont Cameli als Garrett Graham in "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Getty Images Der "Off Campus"-Cast bei den Amazon Upfronts, Mai 2026

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