Intimszene: "Off Campus"-Star verrät überraschende Details

Eine Szene aus "Off Campus" sorgt gerade für reichlich Gesprächsstoff im Netz. In der Serie, die aktuell in 49 Ländern den ersten Platz der Amazon-Streaming-Charts belegt, entwickeln die Studentin Hannah Wells und Eishockey-Kapitän Garrett Graham langsam eine romantische Beziehung – und ein besonders intimer Moment zwischen den beiden hat sich auf TikTok rasend schnell verbreitet. Hauptdarsteller Belmont Cameli hat nun gegenüber Entertainment Tonight überraschende Details darüber verraten, wie diese Szene überhaupt entstanden ist.

In der besagten Folge soll Garrett Hannah nach einem traumatischen Erlebnis behutsam helfen, wieder Vertrauen und Nähe zuzulassen. Statt direkt mit ihr zu schlafen, schlagen die beiden vor, sich gegenseitig beim Masturbieren zuzusehen, um den Druck aus der Situation zu nehmen. Für Fans der Buchvorlage ist das ein Schlüsselmoment in ihrer Beziehung – für die Serien-Community vor allem ein viraler Hingucker. Belmont erzählte im Interview, dass sein Part der Szene aufgrund von Zeitproblemen erst einige Tage später ohne Co-Star Ella Bright nachgedreht wurde. Er erinnert sich daran, wie er allein am Set stand und nur mit der Kamera und dem Team im Raum spielte: "Das war verrückt. Und ich meinte nur: 'Okay Jungs, schaut weg'", berichtete der Schauspieler lachend. Im Rückblick sei das Ganze für ihn "so lustig" gewesen.

Besonders heiß diskutiert wird online der Moment, in dem die Kamera während des Höhepunkts auf die sich verkrampfenden Zehen der beiden zoomt. Auf TikTok liefern sich die Zuschauer in den Kommentaren hitzige Diskussionen über genau dieses Detail. Einige Nutzer nennen den Zehen-Zoom offen "cringe", andere feiern ihn gerade wegen seiner schonungslos überzeichneten Darstellung. "Diese Szene hat mich zum Schmunzeln gebracht, aber oh mein Gott, ich fand sie toll", schreibt eine Person unter dem Video mit dem Entertainment-Tonight-Interview. Immer wieder fällt dabei auch der Name von Showrunnerin Louisa Levy, der viele Fans ein besonderes Lob für den Umgang mit Intimität in "Off Campus" aussprechen. Eine Userin fasst ihre Begeisterung zusammen: "Die Szene war unglaublich. Die Serie öffnet einem definitiv die Augen."

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Getty Images Belmont Cameli und Ella Bright bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Getty Images Der "Off Campus"-Cast bei den Amazon Upfronts, Mai 2026

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