Lizzos Album "Love in Real Life" kommt mit neuem Namen

Lizzo (38) hat ein Missverständnis rund um ihr kommendes Album aus dem Weg geräumt. Viele Fans glaubten, die Sängerin habe ihr geplantes Projekt "Love in Real Life" komplett auf Eis gelegt. In einem Interview mit Billboard stellte sie nun jedoch klar: Das Album existiert nach wie vor – nur unter einem anderen Namen. "Ich glaube, das größte Missverständnis über mein Album ist, dass ich 'Love in Real Life' eingestellt habe. Das habe ich nicht", erklärte sie dem Magazin. Das neue Album trägt den Titel 𝖡̶𝖨̶𝖳̶𝖢̶𝖧̶ und soll am 5. Juni erscheinen.

Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Versionen ist laut Lizzo überschaubar: Sie entfernte den ursprünglichen Titeltrack aus der Trackliste und benannte das Projekt um. "Ich habe einfach den Namen geändert. Die Musik ist dieselbe", so die Musikerin. Einen tieferen Sinn sieht sie dennoch in dieser Entscheidung: "Wenn du den Namen von etwas änderst, ändert sich sein Schicksal. Als ich von Melissa zu Lizzo wurde, hat sich mein Schicksal verändert." Den Großteil des Albums hatte sie eigenen Angaben zufolge bereits im Jahr 2022 geschrieben. Im Verlauf der Zeit habe sich aber sowohl sie selbst als auch die Welt verändert, weshalb sie neue Instinkte entwickelt habe.

Die Ankündigung zu 𝖡̶𝖨̶𝖳̶𝖢̶𝖧̶ machte Lizzo im April – an ihrem 38. Geburtstag. In einem Statement erklärte sie damals: "Das Wort 'Bitch' zurückzuerobern ist Macht. Es ist die Umwandlung eines Begriffs, der einst verwendet wurde, um Frauen kleinzumachen, in eine Erklärung von Selbstvertrauen und unentschuldigter Selbstliebe." Mit bürgerlichem Namen heißt die Sängerin Melissa Jefferson – den Künstlernamen Lizzo trägt sie schon seit ihren Anfängen in der Musikbranche.

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Getty Images Lizzo bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc, präsentiert von Chopard

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Getty Images Lizzo, Sängerin

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Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

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Wie findet ihr den Namenswechsel von "Love in Real Life" zu "𝖡̶𝖨̶𝖳̶𝖢̶𝖧̶"? Mutig und on point – passt perfekt zu Lizzo! Unnötig, der erste Titel war runder. Ergebnis anzeigen