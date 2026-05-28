Finale ist draußen: Dieser Star gewinnt siebte "LOL"-Staffel

Es ist offiziell: Teddy Teclebrhan hat die siebte Staffel von "LOL – Last One Laughing" gewonnen! Heute sind auf Prime Video die finalen zwei Folgen der Comedyshow erschienen, in der zehn Stars gegeneinander angetreten sind – mit dem Ziel, so lange es geht, ernst zu bleiben. Insgesamt sechs Episoden lang kämpften die Teilnehmer um den Sieg und ein Preisgeld von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird. Mit dabei waren in dieser Staffel neben Teddy unter anderem Carolin Kebekus (46), Elton (55), Max Giermann (50), Michelle Hunziker (49), Olaf Schubert (58), Martina Hill (51), Barbara Schöneberger (52) und Torsten Sträter (59).

Die Besonderheit der siebten Staffel: Produzent und Gastgeber Michael (58) Bully Herbig, der die Show bisher nur aus dem Kontrollraum beobachtet und kommentiert hatte, wagte diesmal selbst den Sprung ins Geschehen und trat als zehnter Kandidat an. Seine Teilnahme wurde bis zum Sendestart geheim gehalten und erst mit der ersten Folge am 14. Mai enthüllt. Die Staffel wurde wöchentlich als Doppelfolge veröffentlicht, jeweils donnerstags.

Für Teddy ist der Sieg ein besonderer Moment – er setzte sich damit gegen eine Reihe erfahrener Comedy-Größen durch. Das Format selbst hat seit seiner ersten Staffel immer wieder unterschiedliche Gewinner hervorgebracht. Torsten und Max, die auch in der aktuellen Ausgabe dabei waren, haben schon einmal gewonnen. Auch andere bekannte Gesichter wie Anke Engelke (60) oder zuletzt Ralf Schmitz (51) konnten sich in vergangenen Staffeln den Titel sichern. Das Grundprinzip der Show bleibt dabei stets dasselbe: Wer lacht, verliert – und scheidet nach dem zweiten Lachen endgültig aus.

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Amazon MGM Studios "LOL: Last One Laughing"-Cast, Staffel 7

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Actionpress/ gbrci / Future Image Teddy Teclebrhan bei der NDR Talk Show

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Imago Torsten Sträter beim BonnLive Kulturgarten mit dem Programm "Sommer Spezial", Bonn, 28.07.2021

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