Hollywood-Paar mit einem Namen: Das Geheimnis der Lautners

Taylor Lautner (33) und seine Frau Tay Lautner (28) haben sich in einem Interview mit Cosmopolitan über die amüsante Tatsache ausgetauscht, dass sie seit ihrer Hochzeit denselben Namen teilen. Das Paar, das im November sein drittes Ehejahr feierte, findet diesen Zufall gleichermaßen lustig wie bedeutungsvoll. Der Schauspieler beschrieb es als eine besondere Verbindung: "Wir sind eins und dasselbe", erklärte er. Auch Tay sieht das ähnlich und betonte, dass diese Kuriosität ihre Ehe einzigartig mache: "Wir kichern ständig darüber", erklärte sie.

Die beiden lernten sich Ende 2017 durch Taylors Schwester Makena kennen, die sicher war, dass die beiden zueinander passen würden. Tay, deren Geburtsname Dome lautet, war zunächst skeptisch, da sie gerade eine schwierige Phase durchmachte und kurz vor der Aufnahme ihres Studiums stand. Auch Taylor war unsicher, wie ein von seiner Schwester arrangiertes Treffen funktionieren würde. Doch die Chemie stimmte, und das Paar beschloss schon nach wenigen Wochen, ihre Beziehung zu vertiefen. Ihren ersten Kuss hatten sie an Silvester 2017 – ein Moment, der ihre Liebesgeschichte besiegelte.

Heute genießen die beiden ihren gemeinsamen Alltag und teilen mit Humor und Leichtigkeit die Geschichte ihres Namens. Tay verriet außerdem, dass sie bewusst Taylors Nachnamen angenommen habe, obwohl es für viele Frauen heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr sei. Für sie sei das aber ein Herzenswunsch gewesen. Taylor selbst bleibt auch beruflich aktiv: Nach seinem letzten Film "Home Team" hat der ehemalige Twilight-Star nun zwei neue Projekte in der Pipeline, darunter eine romantische Komödie und eine witzige Serie mit einem Augenzwinkern auf seine "Twilight"-Vergangenheit.

Getty Images Taylor Lautner und seine Frau Tay

Getty Images Taylor Dome und Taylor Lautner

Instagram / taylorlautner Tay Lautner und Taylor Lautner, Dezember 2021

