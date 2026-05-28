Warum Gia Giudice sich Zeit mit dem Heiraten lassen möchte

Gia Giudice und ihr Freund Christian Carmichael sind seit sechs Jahren ein Paar – doch mit Verlobung und Hochzeit hat es die 25-Jährige nicht eilig. In einer aktuellen Episode ihres Podcasts "Casual Chaos" sprach die Realitybekanntheit offen über ihre Zukunftspläne mit Christian. Zu Gast war Brynn Whitfield, bekannt aus den Real Housewives of New York City, die Gia zu ihrer Beziehung befragte. Dabei wurde schnell deutlich: Das Paar plant zwar eine gemeinsame Zukunft, möchte aber keine Schritte überstürzen.

Zunächst steht für Gia das Zusammenziehen auf dem Plan – am liebsten innerhalb des nächsten Jahres. "Wir werden eine gemeinsame Wohnung finden und dann Schritt für Schritt", erklärte sie im Podcast. Zuletzt war sie nämlich bewusst alleine in eine Wohnung in Jersey City gezogen, um diesen Abschnitt ihres Lebens zunächst eigenständig zu erleben. Was eine Verlobung angeht, machte sie keine Anstalten, ihrem Freund ein Ultimatum zu setzen. "Aber es gibt keinen Grund zur Eile, weil wir schon so jung zusammengekommen sind. Wir sind seit unserem 19. Lebensjahr ein Paar", so Gia. Auf Brynns Nachfrage nach ihrem Wunsch-Zeitplan antwortete sie: "Ich würde sagen, mein perfekter Zeitplan… Ich möchte einfach vor 30 verlobt und verheiratet sein. Ich will nichts überstürzen. Ich will reisen." Finanziell wolle sie sich zudem erst richtig etablieren, bevor es an Familienplanung geht.

Gia und Christian lernten sich im Sommer 2020 kennen – kurz vor ihrem ersten Semester an der Rutgers University, bei einem Wochenende am Strand in New Jersey. Sie ist die Tochter von Teresa Giudice (54), die als langjähriges Mitglied der "Real Housewives of New Jersey" bekannt ist. 2023 hat Gia ihren College-Abschluss gemacht und inzwischen selbst den Schritt vor die Kamera gewagt. Sie ist im Spin-off "Next Gen: NYC" zu sehen, in dem sie auch über ihre Beziehung mit Christian spricht – was für sie eine Umstellung war. "Ich poste meinen Freund zwar auf Social Media, aber ich habe nie wirklich über Details unserer Beziehung gesprochen, außer in 'Casual Chaos', wo ich die volle Kontrolle über den Schnitt habe", erklärte sie in der Podcast-Folge.

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Getty Images Gia Giudice bei der New Yorker Premiere von "Peaky Blinders: The Immortal Man", März 2026

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Instagram / _giagiudice Gia Giudice und ihr Freund Christian Carmichael, April 2026

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Getty Images Teresa Giudice, Reality-Star