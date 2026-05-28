Parodie-König Max Giermann kränkte eine Person mit Witz sehr

Nicht jede prominente Person findet es zum Lachen, wenn Comedian Max Giermann (50) sie imitiert. Das verriet der 50-Jährige – bekannt für seine täuschend echten Parodien – jetzt gegenüber Promiflash auf der Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing in München. Der Comedian gab zu, dass es tatsächlich schon eine Person gegeben hat, die von seiner Parodie alles andere als begeistert war und sich dadurch tief verletzt gefühlt hat.

Wer genau diese Person ist, will Max jedoch nicht verraten. Er begründet das mit Respekt gegenüber der Betroffenen: "Ja, gibt es. Aber ich möchte den Namen nicht nennen, weil ich das auch respektiere. Also, das ist ja auch ein bisschen eine Verballhornung der Person so und das finde ich, muss jetzt auch nicht jeder gut finden. Es tat mir in dem Fall ein wenig leid, weil es gar nicht böse gemeint war. Aber die Person war, glaube ich, sehr gekränkt", erklärte der Comedian.

Max ist deutschen TV-Zuschauern vor allem durch die Comedyshow "Switch reloaded" ein Begriff und gilt als einer der vielseitigsten Parodisten des Landes. Für seine Imitationen schlüpft er mithilfe aufwendiger Masken in die Rollen bekannter Persönlichkeiten. Allerdings stößt er dabei auch an Grenzen: So sei es zum Beispiel aus Maskengründen schlicht nicht möglich, jeden zu imitieren. Bundeskanzler Friedrich Merz (70) gehöre laut Max dazu – die Maske lasse eine glaubhafte Darstellung in seinem Fall einfach nicht zu.

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Imago Max Giermann bei der Premiere von LOL: Last One Laughing, Staffel 7, in der Astor Film Lounge im Arri Kino, München, 13.05.2026

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Imago Olaf Schubert, Michelle Hunziker, Max Giermann, Elton, Tedros Teddy Teclebrhan und Michael Bully Herbig bei der LOL-Premiere in München

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Getty Images Friedrich Merz im Januar 2024