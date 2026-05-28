Heißt bürgerlich anders: Das ist Olaf Schuberts Namensstory

Olaf Schubert (58) hat bei der Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing in München für Lacher gesorgt und zugleich eine oft gestellte Frage beantwortet: Was steckt hinter seinem Namen? Im Gespräch mit Promiflash erklärte der Comedian vor laufender Kamera, wie es zu "Olaf" kam – und blieb ganz in seiner bekannten Bühnenrolle. Denn bürgerlich heißt er eigentlich Michael Haubold. Auf den Hinweis, dass Olaf gar nicht sein richtiger Name sei, reagierte er schlagfertig und erzählte: "Da weißt du aber mehr als ich. Ja, das war so. Das Verrückte war – und zwar hatten beide meine Eltern die Idee. Die haben gesagt: Mensch, wir nennen ihn einfach Olaf."

Im Interview mit Promiflash führte Olaf in gewohnt trockenem Humor aus: "Da weißt du aber mehr als ich." Auf die Nachfrage, wie er auf den Künstlernamen gekommen sei, legte er nach: "Das ist schon irgendwie verrückt, denn meist streiten sich die Eltern. Dann hat das Kind so einen Doppelnamen. So wie Jason Maria oder, oder Uwe Lütz." Als das Gespräch darauf kam, wie er demnach privat angesprochen wird, bestätigte der Kabarettist mit einem breiten Grinsen: "Ja, ja, ja. Olaf. Ich nenne meine Mutter ja auch Mutter."

Dass Olaf ein Scherzkeks ist, zeigte sich auch bei einem ganz anderen Thema: seinem Draht zu Bill Kaulitz (36). Auf dem Event behauptete der Comedian im Promiflash-Interview, der Kontakt nach dem gemeinsamen LOL-Halloween-Special sei nicht abgerissen. Olaf ging sogar ins Detail: "Nein, nein. Wir haben eine Brieffreundschaft. Und wenn alles klappt, werde ich ihn jetzt so mal besuchen. Ende Mai in West Hollywood. Genau." Ob das ernst gemeint war oder doch wieder Olaf-typischer Spaß, ließ er offen.

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Imago Olaf Schubert bei der Screening-Premiere von LOL Staffel 7, Mai 2026

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Imago Olaf Schubert, Comedian

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Imago Olaf Schubert, Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7 in München