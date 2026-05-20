Für Juli geplant: Bushido muss erste Tumor-OP verschieben

Bushido (47) muss seine geplante Tumor-Operation verschieben. Der gutartige Tumor des Rappers sitzt im Bereich der linken Ohrspeicheldrüse – ein besonders heikler Ort, wie der Musiker und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) auf Instagram erklärten: "Der Nerv muss die ganze Zeit überwacht werden, damit er nicht beschädigt wird." Ursprünglich war der Eingriff für Juli geplant, doch dieser Termin fällt nun aus einem ganz bestimmten Grund ins Wasser.

Gegenüber der Bild-Zeitung erklärte Bushido, warum er den früheren Termin nicht wahrnehmen wird: "Da der Tumor gutartig sein soll, sind die Ärzte entspannt. Es gäbe noch einen Termin im Juli, aber der fällt in unseren Urlaub." Der Eingriff ist nun für den 13. August 2026 angesetzt und soll unter Vollnarkose stattfinden. Laut dem Blatt beschäftigt das Thema die ganze Familie, auch wenn Bushido nach außen hin gelassen mit der Situation umgeht. Für die Operation ist höchste Präzision gefragt, da in dem betroffenen Bereich Nerven verlaufen, die wichtige Gesichtsfunktionen steuern.

Abseits der medizinischen Herausforderung steht bei der Familie gleichzeitig ein großer Umzug an. Bushido und Anna-Maria ziehen gemeinsam mit ihren Kindern in eine Villa in Grünwald bei München – 19 Zimmer und 800 Quadratmeter Wohnfläche. Am kommenden Freitag sollen die letzten 60 Kartons in dem neuen Zuhause ankommen. Erst vor wenigen Tagen hatte Anna-Maria öffentlich gemacht, dass bei Bushido ein gutartiger Tumor entdeckt worden war. Der Rapper ist seit Jahren mit der Sängerin verheiratet und zieht mit ihr gemeinsam acht Kinder groß.

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IMAGO / Future Image Bushido, Rapper

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Imago Bushido und Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Sommer Party 2025 in Berlin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026

Was sagt ihr dazu, dass Bushido die OP wegen des Urlaubs verschiebt? Verständlich – der Tumor ist gutartig, Familie geht vor. Schwierig – Gesundheit hätte Vorrang, Termin lieber vorziehen. Ergebnis anzeigen