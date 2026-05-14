Oliver Sanne zieht Kim & Nikolas Fitnessidee ins Lächerliche

Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (30) haben kürzlich ihr gemeinsames Fitnessprogramm im Netz präsentiert und dafür reichlich Kritik geerntet. Auch Realitystar und Fitness-Coach Oliver Sanne (39) hat sich nun in seiner Instagram-Story öffentlich zu dem Vorhaben des Paares geäußert und dabei kein gutes Haar am Projekt gelassen. Der 39-Jährige zieht die Idee klar ins Lächerliche und richtet sich mit einer ausführlichen Stellungnahme an seine Follower: "Ab sofort könnt ihr neben tollen Immobilien auf Dubai auch ein Fitness-Coaching bei 'Kimola' buchen. Himmelarsch! Es wird immer wilder!"

In Olivers Instagram-Story heißt es weiter: "Hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber dann nutzt lieber ChatGPT oder Google." Zudem äußert er Zweifel daran, dass einer der beiden überhaupt über eine entsprechende Trainerlizenz verfügt. Darüber hinaus führt er ironisch an, dass das Paar scheinbar in allen möglichen Bereichen tätig sei – von Immobilien über Fitness bis hin zu Social Media. Um seine Kritik zu unterstreichen, blendet Oliver anschließend mehrere KI-generierte Bilder ein, die Kim und Nikola in verschiedenen Berufen zeigen, darunter als Handwerker, Gärtner, Piloten, Polizisten und Ärzte.

Kim und Nikola hatten kurz zuvor angekündigt, eine App mit individuellen Ernährungsplänen und Workouts zum Abnehmen auf den Markt bringen zu wollen. Auf Instagram erklärten die beiden, selbst früher stark übergewichtig gewesen zu sein und sich ihren heutigen Körper "durch harte Arbeit" erkämpft zu haben. Bereits vor Olivers Kritik fielen die Reaktionen auf das Projekt recht gespalten aus. Nun bleibt also abzuwarten, wann die App tatsächlich startet und wie sie bei den Nutzern ankommt.

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Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne im Januar 2024

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026