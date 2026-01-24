Lehnte Vanessa Nwattu Podcast-Einladung des Geldes wegen ab?

Eine abgelehnte Podcast-Einladung sorgt aktuell in der Reality-TV-Szene für Aufregung. Oliver Sanne und Tobias Pankow baten Vanessa Nwattu (26), in ihrem gemeinsamen Format "Make Reality Great Again" Gast zu sein. Hauptthema: Die Ereignisse rund um das Temptation Island VIP-Drama und die Beziehung von Vanessa. Doch wie die beiden Moderatoren gegenüber Promiflash verrieten, blieben sie von Vanessa ohne eine Rückmeldung zu ihrer Anfrage. Im Gegensatz dazu war ihr Ex-Verlobter Aleksandar Petrovic (34) bereit, seine Meinung zu teilen.

Die Gastgeber des Podcasts zeigen sich von Vanessas Stille alles andere als überrascht. Oliver äußerte gegenüber Promiflash offen seinen Verdacht: "Ganz klar, weil wir ihr kein Geld geboten haben. Wenn es ihr um die Wahrheit gegangen wäre, hätte sie das Angebot angenommen." Tobias schließt sich dieser Meinung an und fügt hinzu: "Ich weiß aus vertraulicher Quelle, dass Vanessa ohne Geld keine Interviews mehr gibt." Weiter merkte er an, dass Vanessa bei größeren Medien, wie beispielsweise der Bunte oder Gala, bei entsprechendem Honorar wohl kaum zögern würde, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Es scheint, als sei die Einladung für das Podcast-Duo eine verpasste Chance, offene Fragen zu klären.

Vor wenigen Tagen wurde die brisante "Make Reality Great Again"-Podcastfolge mit Aleks veröffentlicht, die in der Szene für neue Spannungen sorgte. Der Realitystar behauptete im Gespräch, dass es heimliche Aufnahmen abseits der TV-Kameras gegeben habe. "Komischerweise wurden Offcam-Bilder von Vanessa nie gezeigt", sagte Aleks und beschrieb dabei unter anderem eine Szene, in der Vanessa zusammen mit Brenda angeblich an einem Kissen roch und sich scheinbar abfällig über ihn äußerte. Mit seinen Aussagen ließ der Ex-Verlobte seiner Enttäuschung freien Lauf und machte deutlich, dass seiner Meinung nach wichtige Szenen bewusst nicht gesendet worden seien. Vanessa selbst schwieg zu den neuen Vorwürfen.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Realitystar

ActionPress / Thomas Burg Oliver Sanne, Reality-TV-Teilnehmer

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"