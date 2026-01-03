So haben Jil & Oliver Sanne von der Schwangerschaft erfahren

Jil Rock und Oliver Sanne (39) erwarten Nachwuchs! Dieses freudige Ereignis teilten die Reality-TV-Teilnehmer vor Kurzem mit ihren Fans. Im Gespräch mit Promiflash erzählten die beiden, wie sie von der Schwangerschaft erfahren haben. "Wir haben insgesamt drei Verluste erlebt. [...] Wir brauchten danach erstmal Zeit, um das alles zu verarbeiten, und sind nach Los Angeles gereist, um ein wenig Abstand zu gewinnen. Als wir zurückkamen und die Periode weiter ausblieb, dachten wir zunächst an Stress – wir hatten in der Zeit auch privat einige andere schwere Schicksalsschläge", erklärte Oliver und fügte hinzu: "Als Jil dann noch einmal zum Arzt ging und wir plötzlich hörten: 'Herzlichen Glückwunsch, Sie sind in der zehnten Woche schwanger', waren wir gleichzeitig überwältigt vor Freude und unglaublich angespannt."

Durch die zuvor erlebten Fehlgeburten wurde die Schwangerschaft zu Beginn ein wenig überschattet. "Nach den Erfahrungen zuvor hatte man jeden Tag Angst, dass wieder etwas passieren könnte", gab der Ex-Bachelor zu. Der werdende Vater erinnerte sich im Promiflash-Gespräch an den Moment, in dem er und Jil aufatmen konnten: "Aber dann kamen die ersten Untersuchungen, das Ersttrimester-Screening – und endlich die erlösenden Worte, dass alles gut aussieht und sich alles so entwickelt, wie es soll. Das war für uns ein ganz besonderer, sehr emotionaler Moment."

Vor rund zwei Wochen hatten die beiden ihre Fans mit einem emotionalen Instagram-Video überrascht. In dem Clip zeigte die Influencerin stolz ein Ultraschallbild und winzige Babyschühchen, während Oliver mit einer Cap posierte, auf der "Dad" stand. Die werdenden Eltern standen dabei vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Zu den rührenden Bildern schrieben sie: "Das ist unser letztes Weihnachten zu zweit." Mit diesen Worten machten sie ihre Freude auf das Baby deutlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jil.rock Oliver Sanne mit seiner Partnerin Jil Rock, Dezember 2025