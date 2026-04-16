Nach Hetze: Tobias Pankow und Oliver Sanne zeigen keine Reue

Nach der heftigen Kritik, die Tobias Pankow (40) und Oliver Sanne (39) für abfällige Kommentare über ihre Reality-TV-Kollegin Vanessa Brahimi kassiert hatten, hat sich ihr gemeinsamer Podcast "Make Reality Great Again" nun mit einem Statement auf Instagram gemeldet. Darin zeigen die beiden jedoch keinerlei Reue. Stattdessen beklagen sie eine angeblich einseitige Debatte und werfen vor, dass Männer für Kritik besonders hart angegriffen würden. Vanessa selbst sowie zahlreiche andere Persönlichkeiten aus der Branche hatten sich zuvor verletzt und empört über die Aussagen der beiden gezeigt.

In dem Statement heißt es: "Danke fürs Einschalten und die vielen Reaktionen. Das freut die Reichweite." Die Macher werfen darin zudem vor, dass "respektloses Verhalten und primitive Aussagen in anderen Kontexten teilweise akzeptiert oder sogar gefeiert" würden, "insbesondere, wenn sie sich gegen Männer richten." Sie betonen außerdem, ihre eigentliche Botschaft sei "außen Hui, innen Pfui" – und fordern, den ganzen Podcast zu hören statt nur Ausschnitte. Am Ende des Statements heißt es schlicht: "Welcome to trash."

Auslöser der Diskussion waren Clips aus einer Podcast-Episode, die auf Instagram und TikTok viral gegangen waren. Darin hatten sich Tobias und Oliver abfällig über Vanessas Aussehen geäußert und unter anderem über ihre Körperproportionen hergezogen. Tobias hatte sie mit einem Dackel verglichen, Oliver ergänzte mit dem Spruch "Von hinten lockt sie, von vorne schockt sie." Als Tobias bemerkte, dass auch ihr Charakter nichts an ihrer Optik rette, stimmte Oliver zu. Die Kommentare sorgten in den sozialen Medien für massive Entrüstung.

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Collage: RTL / Julia Feldhagen, ActionPress / Thomas Burg Collage: Tobias Pankow und Oliver Sanne, Podcaster

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Influencerin

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Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, Realitystar