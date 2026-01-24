Podcast mit Aleks: Oliver Sanne findet Vorwürfe "lächerlich"

Podcast-Zoff um "Make Reality Great Again": Im gemeinsamen Format von Tobias Pankow (40) und Oliver Sanne (39) sorgt derzeit ein Gespräch mit Realitystar Aleksandar Petrovic (34) für mächtig Wirbel im Netz. In der jüngsten Folge nahmen Oliver und der 34-Jährige am Mikrofon Platz, um über Aleks' Sicht auf Ex Vanessa Nwattu (26), Temptation Island VIP und seine Beziehung zu sprechen. Die Zuhörer warfen dem Ex-Bachelor jedoch vor, den Social-Media-Star nicht kritisch genug hinterfragt zu haben und aufgrund ihrer Freundschaft nicht als neutraler Moderator aufgetreten zu sein. In einem Statement gegenüber Promiflash äußerte sich der 39-Jährige nun zu diesen Beschuldigungen: "Die Vorwürfe sind lächerlich. Aleks und ich sind gut miteinander – was aber absolut nicht ausschließt, dass man das Verhalten des anderen auch kritisch hinterfragen kann."

Unterstützung erhielt er dabei von seinem Podcast-Kollegen Tobias, der ebenfalls Stellung bezog: "'Make Reality Great Again' steht für Meinungsfreiheit. Auch wenn ich kein Fan von Aleks' Verhalten war und bin, schätze ich es, dass er sich unseren Fragen gestellt hat und sehr ehrlich geantwortet hat", erklärte er. Der Jäger betonte, dass Aleks zur Podcast-Aufnahme "ohne Gage wohlgemerkt" erschienen sei. Zudem ließ er keinen Zweifel an der Authentizität des Formats: "Freunde sollten füreinander da sein und sich kritisch hinterfragen. Das hat Oli top gemacht und Aleks hat seinen Mann gestanden."

Den Podcast hatten Oliver und Tobias erst im Oktober letzten Jahres gestartet. Damals hatten die beiden Realitystars im Gespräch mit Promiflash betont, wie gut sie sich nach ihrer Zeit im Sommerhaus der Stars noch verstehen. Besonders Tobias sagte damals: "Wir verstehen uns immer noch sehr, sehr gut nach dem Sommerhaus und es ist ja so, dass eigentlich keiner mehr vernünftige Menschen sehen will in diesen Formaten, also die Qualität nimmt ab." Schon zum Start hatten sich die beiden vorgenommen, das Genre Reality-TV aus einer ganz neuen Perspektive zu beleuchten.

Instagram / aleks_petrovic, Instagram / oliversanne.coaching Collage: Realitystars Aleks Petrovic und Oliver Sanne

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit