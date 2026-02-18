Bachelorette Ariel: Ex-Bachelor Olli Sanne versteht es nicht

Ariel (22) ist die neue Schweizer Bachelorette – doch die Bekanntgabe dieser Entscheidung sorgt für reichlich Diskussionen. Nachdem die 22-jährige Reality-TV-Darstellerin erst vor Kurzem durch ihr impulsives Verhalten im Dschungelcamp aufgefallen war, äußern viele Fans nun Zweifel, ob sie die richtige Besetzung für die beliebte Datingshow ist. Auch Ex-Bachelors melden sich zu dem Thema zu Wort, darunter Oliver Sanne (39). In seiner Instagram-Story bezieht der ehemalige Rosenkavalier deutlich Stellung zu der Personalie und macht keinen Hehl daraus, dass er die Wahl von Ariel nicht nachvollziehen kann.

"Ich kann das wirklich 0,0 nachvollziehen. Das passt nicht zum ursprünglichen Grundgedanken des Formats – aber es ist ja die Schweizer Bachelorette und da läuft die Produktion etwas anders, als bei uns. Ich weiß, dass teilweise gescriptet wird", gibt Oliver in seiner Story preis. Besonders bemerkenswert findet er die Tatsache, dass die Staffel noch nicht einmal abgedreht ist und sich die Männer erst jetzt bewerben müssen. "Nach allem, was man gesehen hat, sollen Männer freiwillig sagen: 'Jo, die will ich fürs Leben'", höhnt er. Oliver beschreibt die Situation als "live durchgeführtes Sozialexperiment an der Bevölkerung" und spricht von "hochqualitativer Feldforschung zur menschlichen Evolution".

Auch Ex-Bachelor Sebastian Pannek (39) äußerte bereits sein Unverständnis über die Wahl von Ariel als Schweizer Bachelorette. Zu einer Schlagzeile, die die neue Rosendame verkündete, schrieb er in seiner Instagram-Story einige ironische Zeilen. "Na herzlichen Glückwunsch! Signal an die nächste Generation: Anstand über Bord werfen und ihr werdet erfolgreich. Funktioniert immer", hieß es dort. Viele Fans im Netz meldeten sich mit ähnlichen Meinungen zu Wort.

RTL, ActionPress Collage: Ariel, Oliver Sanne

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne im August 2024