Kim Kardashian kämpft wegen North Wests Ruhm mit Dilemma

Kurz vor ihrem 13. Geburtstag am 15. Juni ist North West (12) längst kein normales Kind mehr. Aufgewachsen vor laufenden Kameras, mit ersten TV-Auftritten in Keeping Up with the Kardashians noch vor dem zweiten Lebensjahr, Vogue-Shootings und Sitzen in der Front Row der New York Fashion Week, hat die Tochter von Kim Kardashian (45) und Rapper Ye (48) nun mit der sechsteiligen Debüt-EP "N0rth4evr" ein weiteres Kapitel ihres Lebens aufgeschlagen. Die Platte, auf der North über die Schattenseiten ihres Ruhms rappt, war laut einem Insider der Daily Mail angeblich für ein Honorar im achtstelligen Bereich entstanden. Das Geld soll in einem Treuhandfonds liegen, auf den sie erst im Erwachsenenalter zugreifen kann.

Mit 21 Millionen TikTok-Followern und mehreren Markenanmeldungen gehört North inzwischen zu den bekanntesten Nepo-Kids der Welt. Für Kim ist die rasante Karriereentwicklung ihrer Tochter jedoch eine echte Herausforderung. Die Unternehmerin hat die Rolle der "Momager" übernommen und begleitet North persönlich bei Drehs und Projekten. In der Familienshow "The Kardashians auf Hulu gab Kim zu: "Ich bin wirklich hin- und hergerissen, was die Karriere meiner Tochter angeht. Ich will sicherstellen, dass alles wirklich gut ausbalanciert ist. Alle Arbeitserfahrungen sollen mit genug Lebensfreude ausgeglichen werden. Ich will nur Balance." Auch den gemeinsamen TikTok-Account mit North überwacht Kim aktiv. Ein Insider bestätigte der Daily Mail: "Kim würde es eigentlich vorziehen, wenn ihre Kinder nicht so sehr im Rampenlicht stünden, aber sie weiß, dass das nicht realistisch ist."

Um North, die zuletzt mit blauem Haar, Fake-Tattoos und Grills überraschte, professionell zu begleiten, soll die Zwölfjährige beim Musikunternehmen Gamma unterschrieben haben. Dies wird von Larry Jackson geführt – einem früheren Apple-Manager. Larry betreute bereits Künstler wie Fantasia und Lana Del Rey (40) und arbeitet auch mit Nepo-Kids Willow (25) und Jaden Smith (27) zusammen. "Larry ist ein guter Freund von Kim und Kanye, also vertrauen sie ihm, Norths Karriere zu unterstützen", sagte ein Insider der Daily Mail. Chance the Rapper (33), der North bei der Gordon Parks Foundation Gala am 19. Mai persönlich begegnete, zeigte sich begeistert von ihr: "Sie ist eine unglaublich talentierte Künstlerin. Alles, was ich von ihr gehört habe, ist erstaunlich – sehr lebendig und durchdacht. Sie ist eine Erfinderin."

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

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kimandnorth North West mit einer Freundin, April 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North im Restaurant "Nobu" in L.A.