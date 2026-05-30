Kris Jenner beantragt einstweilige Verfügung gegen Stalker

Kris Jenner (70) hat vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen einen Mann beantragt, den sie als Stalker bezeichnet. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ vorliegen, richtet sich der Antrag gegen einen Mann namens Kyle Robert DeWick aus dem US-Bundesstaat Colorado. Die Momager beschreibt ihn als jemanden, der keinerlei Beziehung zu ihrer Familie hat, aber seit Jahren versuche, ihr nahezukommen. Kris gibt an, dass die Situation bei ihr erheblichen emotionalen Stress ausgelöst habe und sie in großer Angst um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Kinder lebe.

Laut den Unterlagen soll DeWick seit 2021 auf dem Radar der Familie sein, nachdem er wiederholt an Kylie Jenners (28) Wohnort aufgetaucht sein soll. Er sei besessen von Kylie und habe geglaubt, Kris habe ihn dazu ermuntert, Kylie nachzustellen und ihr sogar einen Heiratsantrag zu machen – was Kris entschieden bestreitet. Dieser Glaube soll ihn so wütend gemacht haben, dass er 2024 sogar eine Bundesklage gegen sie einreichte, in der er behauptete, die Familie überwache ihn, und in der er "Zugang" zur Familie forderte. Zuletzt soll er Immobilienmakler kontaktiert haben, die mit Familieneigentum in Verbindung stehen, Häuser in der Nähe von Familienmitgliedern besichtigt haben und sogar versucht haben, nach Zugang zu einer Wohnanlage mit Sicherheitstor mit Nachbarn zu sprechen. Kris beantragt nun Schutz für sich selbst sowie für ihre Töchter Kylie, Kendall (30), Kim (45), Khloé (41) und Kourtney (47) und ihren Sohn Rob (39). Die beantragte Verfügung soll DeWick dazu verpflichten, jeglichen Kontakt zu unterlassen und einen Abstand von umgerechnet mindestens 90 Metern zu den Familienmitgliedern, ihren Häusern, Arbeitsplätzen und Fahrzeugen einzuhalten.

Kris Jenner ist die Mutter von sechs Kindern, von welchen vier aus ihrer ersten Ehe mit dem Anwalt Robert Kardashian Sr. (†59) stammen. Kendall und Kylie Jenner sind ihre Töchter aus der Ehe mit der früheren Olympiasiegerin Caitlyn Jenner (76). Kris ist vor allem durch die Realityshow Keeping Up with the Kardashians bekannt geworden und gilt als treibende Kraft hinter dem Aufbau des Familien-Imperiums. Tochter Kylie ist selbst zweifache Mutter und hat sich als Unternehmerin und Social-Media-Star einen Namen gemacht.

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Imago Kris Jenner bei der Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025

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Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Tochter Kylie

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Instagram / khloekardashian Khloé, Kourtney, Kim, Kris, Kendall und Kylie an Weihnachten 2023