Im Knast durchsucht: Katie Price erklärt Lees Handyaktivität

Katie Price (48) kann endlich etwas Klarheit gewinnen: Nach zwei Wochen Funkstille hat sich ihr Ehemann Lee Andrews jetzt aus einem Gefängnis in Dubai gemeldet. In ihrem Podcast berichtet die Realitybekanntheit laut Mirror, dass Lee sie am Mittwoch mit einem kurzen Anruf aus der Haft überrascht hat. "Heute war der Tag, deswegen bin ich glücklich: Lee wurde gefunden. Lebend. Woop", schwärmt Katie in der Folge. Die 48-Jährige schildert, dass die Behörden ihren Mann offenbar für einen Spion gehalten und verhört haben sollen. Sie bedankt sich bei der Polizei und der ausländischen Botschaft für die Unterstützung in der nervenaufreibenden Zeit und betont, wie groß ihre Sorge um Lee in den vergangenen Tagen gewesen sei.

Besonders spannend für ihre Fans: Katie geht ausführlich auf die mysteriöse Aktivität von Lees Handy ein, die zuletzt für reichlich Verwirrung gesorgt hatte. Die fünffache Mutter erzählt, sie habe in dem Telefonat erfahren, dass Lee während der Verhöre eine Kapuze über den Kopf bekommen habe und keinen Zugriff auf sein Smartphone hatte. "Ich habe ihn gefragt", erklärt sie und ergänzt: "Er war nicht an seinem Handy. Er hatte sein Handy nicht. Er wurde verhört. Sie sind sein Handy durchgegangen, haben auf seinem Handy herumgespielt. Das war nicht Lee. Er hat sein Handy nicht." Auch die Aufregung um ein Profil einer anderen Frau spricht Katie an. Ihrer Schwester Sophie erzählt sie, dieses Konto sei schon vor Jahren mit Lee in Kontakt gekommen, es habe aber nie Nachrichten oder Austausch gegeben. Offenbar sei der alte Follow nach einer Kontoreaktivierung wieder sichtbar geworden.

Katie nimmt die rätselhafte Phase um das Verschwinden ihres Mannes nun zum Anlass, über ihre eigene Zukunft nachzudenken. Sie erzählt, die Ermittler hätten ihr bescheinigt, sie habe mit ihren Hinweisen und Ideen bei der Suche nach Lee sehr geholfen. Die Polizei habe ihr sogar gesagt, sie würde eine gute Detektivin abgeben. Dass Katie ein Faible für ungewöhnliche Berufswünsche hat, ist bekannt: In Gesprächen erwähnte sie schon früher, sie könne sich auch einen Job als Sanitäterin oder im medizinischen Bereich vorstellen. Während Lees Handyaktivität zuletzt viele Beobachter irritierte und Fragen nach seinem Aufenthaltsort auslöste, liefert der kurze Anruf aus Dubai nun zumindest eine Erklärung dafür – und für Katie die Gewissheit, dass ihr vierter Ehemann lebt.

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026