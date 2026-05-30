Katie Prices Mama ist sauer wegen Lees Songwidmung in Krise

Katie Price (48) hat mit einer spontanen Kehrtwende für Familienärger gesorgt. Die Realitystar-Ikone hatte zunächst einen Song für ihre erkrankte Mutter aufgenommen – doch dann widmete sie das Lied kurzerhand ihrem verschwundenen Ehemann Lee Andrews und postete es auf Instagram. Die Entscheidung sorgte laut Mirror in ihrer Familie für gehörig schlechte Stimmung, wie Katies Schwester Sophie jetzt in einem gemeinsamen Podcast enthüllte. Das alles geschieht vor dem Hintergrund eines beispiellosen Dramas: Lee, mit dem Katie sich zu Jahresbeginn nach wenigen Tagen Bekanntschaft das vierte Mal das Jawort gab, verschwand spurlos, nachdem er eigentlich nach Großbritannien hätte fliegen sollen.

Im Podcast schilderte Sophie genau, wie es zu dem Familienstreit kam: Katie rief ihre Mutter an und teilte ihr mit, sie habe in einem Tonstudio den Song "Get Here" – ein emotionaler Hit der Sängerin Oleta Adams aus dem Jahr 1990 – aufgenommen und das Lied sei für sie gedacht. Doch dann veröffentlichte Katie das Stück auf Instagram und widmete es plötzlich ihrem Ehemann Lee und seinem mysteriösen Verschwinden in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für Katie hatte das seinen Grund: "Ich dachte, weißt du was? Diese Worte treffen genau das, was gerade passiert. Also habe ich es für Lee hochgeladen", erklärte sie im Podcast. Die Mutter war darüber alles andere als erfreut – laut Sophie hatte die plötzliche Kehrtwende sie "wirklich stinksauer" gemacht. Auch Katies Stiefvater Paul zeigte sich dem Bericht zufolge schockiert über den Instagram-Post.

Katies Mutter war zu Beginn des Jahres ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie eine Infektion entwickelt hatte – Sophie hatte Hörer des Podcasts damals besorgt darüber informiert, dass es ihrer Mutter "nicht gut" gehe. Katie selbst befindet sich seit Wochen in einem Ausnahmezustand: Ihr Ehemann Lee hatte behauptet, von den Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate wegen Spionage verhaftet worden zu sein – später war auch von einer möglichen Entführung die Rede. Per FaceTime meldete er sich bei Katie und schilderte, er sei in einen Transporter geworfen worden, mit gefesselten Händen. Nach etwa zwei Wochen meldete er sich schließlich in einem kurzen Telefonat aus dem Gefängnis bei seiner Frau.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, einstiges Model