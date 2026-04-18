Königin Mary bedankt sich für Mitgefühl nach Tod ihres Papas

Königin Mary (54) hat sich auf Instagram bei all jenen bedankt, die ihr und ihrer Familie nach dem Tod ihres Vaters John Donaldson ihr Mitgefühl ausgedrückt haben. "Von Herzen danke ich für die überwältigend vielen Grüße, Blumen und warmen Gedanken anlässlich des Todes meines Vaters", schrieb die dänische Königin in dem Posting. Weiter heißt es darin: "Das große Mitgefühl hat uns tief bewegt und bedeutet mehr, als Worte beschreiben können." John verstarb im Alter von 84 Jahren in Hobart auf Tasmanien, wo Mary aufgewachsen ist.

Das dänische Königshaus hatte in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass der Vater der Königin "über längere Zeit zunehmend von seinem Alter gezeichnet" gewesen sei. Kurz vor seinem Tod hatten Mary und ihr Mann König Frederik ihren Aufenthalt in Australien verlängert. Im Anschluss an einen Staatsbesuch, der am 14. März in Tasmanien begonnen hatte, blieben die beiden länger als geplant in Hobart. Laut Königshaus hatten Vater und Tochter dabei "mehrere gute und intensive Gespräche miteinander" geführt.

Der Tod von John wurde schließlich durch einen persönlichen Beitrag von Mary auf Instagram öffentlich gemacht. Darin hatte sie bewegende Worte für ihren Vater gefunden und geschrieben, ihr Herz sei schwer, ihre Gedanken grau. Gleichzeitig zeigte sie sich dankbar für alles, was er ihr mitgegeben hatte: "Was am stärksten zurückbleiben wird, ist die Liebe und die Dankbarkeit für alles, was er mir gab und mich lehrte."

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Getty Images Königin Mary, August 2025

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Instagram / detdanskekongehus Professor John Dalgleish Donaldson, Vater von Königin Mary von Dänemark

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Getty Images Königin Mary von Danemärk, Juni 2025