Nach Tod des Vaters: Königin Mary meistert ersten Auftritt

Trotz des kürzlichen Verlusts ihres Vaters zeigte sich Königin Mary (54) heute in der Öffentlichkeit und ließ damit niemanden im Stich: An der Seite ihres Mannes König Frederik stand sie beim Geburtstagskonzert für Königin Margrethe (86), die heute ihren 86. Geburtstag feiert, im Innenhof des Schlosses. Der Musikkorps der Königlichen Leibgarde spielte der ehemaligen Monarchin traditionell ein Ständchen. Neben Frederik, Mary und Margrethe war auch deren Schwester Prinzessin Anne-Marie bei dem kleinen Fest dabei. Mary winkte den jubelnden Menschen tapfer zu und lächelte dabei sogar das ein oder andere Mal.

Dass es sich für Mary um einen besonders schweren Auftritt handelte, spiegelte sich auch in ihrem Outfit wider: Während Frederik in einem blauen Hemd mit Anzug erschien und Margrethe mit einem karierten Blazer und einem leuchtend roten Rock alle Blicke auf sich zog, entschied sich Mary für einen auffallend dunkelblauen Hosenanzug. Auch der Palast ließ es sich nicht nehmen, Margrethe zu gratulieren: Auf dem offiziellen Instagram-Account wurde am Morgen ein Porträt der 86-Jährigen veröffentlicht, das bereits im vergangenen Jahr im Gartensaal von Schloss Fredensborg aufgenommen worden war. "Ihre Majestät Königin Margrethe hat Geburtstag und wird heute 86 Jahre alt", hieß es dazu.

Mary hatte erst vor wenigen Tagen auf Instagram den Tod ihres Vaters, Professor John Donaldson, bekanntgegeben. Der 84-Jährige verstarb in Hobart in Australien. In einer persönlichen Erklärung fand die Königin damals bewegende Worte für ihren Vater. Margrethe selbst hatte Anfang 2024 nach 52 Jahren als regierende Monarchin abgedankt und das Zepter an ihren Sohn Frederik übergeben. Mit ihrem Rückzug aus dem Amt war sie die erste dänische Monarchin seit fast 900 Jahren, die freiwillig abdankte.

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Getty Images Teilnahme von König Frederik X. und Königin Mary an den 86. Geburtstagsfeierlichkeiten von Königin Margrethe II. in Fredensborg, April 2026

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Getty Images Margrethe, Anne‑Marie, Frederik X. und Mary beim Konzert der Livgarde zu Margrethes 86. Geburtstag im Innenhof von Schloss Fredensborg

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Getty Images Die dänischen Royals im Januar 2024