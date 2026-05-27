Margrethe im Krankenhaus: Königin Mary gibt Entwarnung

Beim diesjährigen Royal Run in Kopenhagen stand nicht nur der gemeinsame Lauf der dänischen Königsfamilie im Mittelpunkt – auch die Gesundheit von Königin Margrethe (86) sorgte für Gesprächsstoff. Die ehemalige Regentin wurde erneut ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem bei einem CT-Scan ein großes Blutgerinnsel in ihrer Hüfte entdeckt wurde. Dieses geht auf einen Sturz zurück, den sie bereits im September 2024 erlitten hatte. Königin Mary (54) meldete sich daraufhin bei TV2 zu Wort und gab vorsichtig Entwarnung: "Ich habe gehört, dass sie nach einem früheren Sturz einen Eingriff hatte. Alles lief gut und wie geplant. Sie ist in den besten Händen."

Margrethe war bereits wenige Wochen zuvor ins Rigshospitalet eingeliefert worden – damals wegen einer Angina-Pectoris-Attacke, woraufhin sie sich einer Angioplastie an einer Herzkranzarterie unterzog. Sechs Tage später wurde sie entlassen, doch weniger als eine Woche danach erfolgte die erneute Einweisung aufgrund des nun entdeckten Blutgerinnsels. Das dänische Königshaus teilte mit, dass Margrethe "unter den gegebenen Umständen wohlauf" sei, aber "voraussichtlich noch mehrere Tage" im Krankenhaus bleiben werde. Auch ihr Sohn König Frederik erklärte bei der Veranstaltung, dass er sie am Dienstag im Krankenhaus besuchen wolle. Mary sagte zudem gegenüber TV2: "Natürlich trübt das den Tag etwas, aber das würde ihr nicht gefallen, wenn ich das sage."

Trotz der Sorge um die Großmutter ließ sich die Familie den Royal Run nicht nehmen. Neben Frederik und Mary nahmen auch ihre vier Kinder teil: Kronprinz Christian, Prinzessin Isabella (19) sowie die Zwillinge Prinzessin Josephine (15) und Prinz Vincent (15). Beim Lauf scherzte Mary über ihre eigene Leistung: "Ich muss zugeben, ich bin eine langsame Läuferin geworden, aber ich bin die ganze Strecke gelaufen. Dieses Jahr gewinnt mein Mann, weil er als Einziger alle Distanzen gelaufen ist." Während Mary eine Strecke absolvierte, meisterte Frederik alle drei Läufe des Tages.

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Getty Images Margrethe, ehemalige Königin von Dänemark, und Königin Mary besuchen den Sinnesraum im GeoCenter Møns Klint in Borre bei Stege

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Getty Images Königin Margrethe von Dänemark und Prinzessin Isabella im April 2022

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