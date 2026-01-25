Tom Hardy gesteht: Er versteht Sci-Fi-Hit "Inception" nicht

Tom Hardy (48), einer der größten Stars Hollywoods, hat in einem Interview mit BuzzFeed UK ein überraschendes Geständnis abgelegt. Der Schauspieler, der im Sci-Fi-Klassiker "Inception" die Rolle des Fälschers Eames spielte, räumte ein, dass er die Handlung des Kultfilms aus dem Jahr 2010 selbst nicht durchschaut habe – und das, obwohl er Teil der Hauptbesetzung war. Zu diesem Geständnis kam es während eines Spiels namens "Bad Descriptions", bei dem Filme anhand schlecht formulierter Beschreibungen erraten werden mussten. Tom erkannte ausgerechnet "Inception" nicht wieder. Daraufhin erklärte er lachend: "Ich habe diesen Film nicht verstanden" und entschuldigte sich augenzwinkernd in Richtung Regisseur Christopher Nolan (55): "Tut mir echt leid, Chris."

Wie Tom weiter ausführte, hatte er schon beim Lesen des Drehbuchs große Probleme, die komplexe Handlung des Films zu überblicken. Ohne Christophers Erklärungen sei die Geschichte für ihn "undurchschaubar" gewesen, gab er schmunzelnd zu. Auch Jahre nach der Premiere zeigt sich der Schauspieler verständnislos gegenüber dem Gedankenspiel aus Traumebenen und Realitätsfragen, das "Inception" so einzigartig machte. Tom hadert somit immer noch mit den Feinheiten der Story des Films, in dem er selbst mitwirkte.

Tom, der durch seine Rollen in Filmen wie "Bronson" und "Mad Max: Fury Road" als wandelbarer Schauspieler gefeiert wird, zählt heute zu den größten Namen der Branche. Er wird sogar als neuer James Bond gehandelt. Privat ist der "Venom"-Darsteller vor allem für seinen Familiensinn bekannt – er hat drei Kinder und verbringt, wann immer es sein Terminkalender erlaubt, möglichst viel Zeit mit ihnen. Tom wird immer wieder als jemand beschrieben, der gerne über sich selbst lacht. Seine Offenheit in Interviews – ob über Karriere-Umwege, frühere Fehltritte oder eben die Verwirrung um seinen eigenen Kultfilm – passt zu diesem Bild. Obwohl Tom in vielen Rollen den harten Kerl gibt, zeigt der Schauspieler in solchen Momenten eine charmante und vor allem selbstironische Seite von sich – und dafür lieben ihn seine Fans.

Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "MobLand" im Odeon Luxe Leicester Square in London

Getty Images Tom Hardy, Schauspieler

Getty Images Tom Hardy im März 2018 in London