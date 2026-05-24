Für neue Rolle aß Nicholas Galitzine täglich 5.000 Kalorien

Nicholas Galitzine (31) zieht als echter Muskelheld in die Kinos ein: Für seine Rolle als He-Man im kommenden Blockbuster "Masters of the Universe" hat der Schauspieler seinem Körper ein Extremprogramm verordnet. Wie er jetzt gegenüber E! News verriet, schraubte Nicholas seine Kalorienzufuhr während der Dreharbeiten auf rund 5.000 Kalorien pro Tag hoch. Parallel stemmte der Brite stundenlang Gewichte, um für den Kinostart am 4. Juni in Bestform zu sein. An seiner Seite arbeitete ein ganzes Team aus Trainern und Ernährungsexperten, doch die nötige Disziplin musste der Filmstar selbst aufbringen.

Im Interview erzählte Nicholas, dass er sich normalerweise viel länger auf eine solch körperlich fordernde Rolle vorbereiten würde. Für He-Man blieb ihm aber nur ein relativ kurzer Zeitraum, in dem er sein Training immer wieder anpassen musste. Zu Beginn standen nach eigener Aussage täglich rund drei Stunden Krafttraining auf dem Plan. Später wurde das Programm gezielter gestaltet, um bestimmte Muskelpartien hervorzuheben. Auch am Set selbst legte Nicholas kaum Pausen ein: "Man dreht gerade eine Szene und dann heißt es: 'Ihr habt zehn Minuten bis zur nächsten Szene.' Man rennt nach draußen, springt auf das Assault Bike, rennt wieder rein, dreht weiter – und so geht das etwa fünf Monate lang", schilderte er.

Unmittelbar nach Drehschluss drückte der Netflix-Star erst einmal auf den Pauseknopf. Wie er im Gespräch mit dem Magazin People berichtet, gönnte er sich dann alles, worauf er monatelang verzichtet hatte: vor allem Sushi und Pizza. "Ich dachte nur: 'Gib es mir. Gib mir alles.' Essen bedeutet mir alles. Das ist wirklich so", gab Nicholas zu. Seinem neuen Projekt dürfte dieser deutlich entspanntere Lebensstil zugutekommen. Für das Kriegsdrama "The Mosquito Bowl" sollte der Schauspieler seinen Schilderungen nach nämlich keinesfalls wie ein Superheld aussehen.

"Ich habe schreckliche Albträume, in denen du am ersten Drehtag auftauchst und aussiehst wie He-Man. Kannst du in den nächsten drei Wochen einfach mal gar nichts tun?", soll der Regisseur des Dramas zu Nicholas gesagt haben. Das habe sich der Darsteller nicht zweimal sagen lassen: Die darauffolgenden Wochen habe er mit einer Chipstüte auf der Couch verbracht und so ganz entspannt auf den Start der Dreharbeiten gewartet – ein kompletter Kontrast zu seinem strengen He-Man-Alltag.

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Getty Images Nicholas Galitzine bei der Los-Angeles-Premiere von "Masters Of The Universe" 2026

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Imago Idris Elba, Nicholas Galitzine und Camila Mendes in "Masters of the Universe" (2026)

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Getty Images Nicholas Galitzine, Schauspieler

Lucia Sabatelli/action press Nicholas Galitzine, Juni 2024