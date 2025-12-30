Das kam bei Johann Lafer Weihnachten 2025 auf den Tisch

Sterne-Koch Johann Lafer (68) hat verraten, was bei ihm an Weihnachten 2025 auf den Tisch kam – und was er inzwischen bewusst anders macht. Gefeiert wurde zu Hause, gemeinsam mit seinen Kindern, dem alleinlebenden Nachbarn und Besuch vom Pfarrer, mit dem er Spenden für Kinder in Nigeria sammelt. Gekocht wurde zusammen, und schon der Auftakt zeigte Lafers neue Linie: weniger Fleisch, mehr Finesse. "Auch an Weihnachten muss nicht jeder Gang Fleisch enthalten", sagte Johann Bunte.de. Statt Räucherente setzte er dieses Jahr auf ein cremiges Kartoffel-Mousseline mit Feldsalat, gebratenen Apfelspalten und karamellisierten Walnüssen – ohne dass etwas fehlte.

Hinter diesem Wandel steht Johann Lafers wachsendes Interesse an einer bewussten Ernährung, die für ihn besonders mit dem Thema Langlebigkeit verbunden ist. Auch seine Kinder begrüßen diese Philosophie und folgen dem Beispiel ihres Vaters. Eine gesündere Zubereitung heißt bei Lafer zum Beispiel auch, mit kleinen Tricks große Verbesserungen zu erzielen. So schwört er etwa darauf, Kartoffeln für Knödel im Backofen zu garen, um überflüssiges Wasser zu reduzieren, wodurch sie deutlich stärkehaltiger und aromatischer werden. "Dadurch brauche ich kein zusätzliches Mehl", erläuterte er. Zur Abrundung empfiehlt er, Brösel für die Knödel im Ofen zu rösten, anstatt butterintensive Alternativen zu nutzen. Sein Tipp für die Feiertage: rechtzeitig aufhören zu essen, "wenn es am besten schmeckt," denn das sorge für ein angenehmes Sättigungsgefühl und vermeide das übliche Völlegefühl.

Dass der Pfarrer ins Haus kommt, ist längst Tradition, ebenso wie der Einsatz für wohltätige Zwecke, der Lafer besonders am Herzen liegt. Der Nachbar, der nun seit dem Verlust seiner Frau Weihnachten allein verbringen würde, ist ein fester Teil des Festes, und Lafer ist und bleibt großherzig und auch am Herd ein Teamplayer. Die vorweihnachtlichen Vorbereitungen im Kreise der Familie haben für ihn einen ganz besonderen Wert: "Es liegt mir sehr am Herzen, die kostbaren Momente zu genießen und etwas von dem weiterzugeben, was ich im Leben habe", betonte er im Interview. So wird Weihnachten bei Johann Lafer zu mehr als nur einem Festmahl – es wird zum Ausdruck von Gemeinschaft und gelebter Achtsamkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johann Lafer, Sternekoch

Anzeige Anzeige

Getty Images Johann Lafer beim Deutschen Medienpreis 2017

Anzeige Anzeige

RTL Johann Lafer, Fernsehkoch

Wie findet ihr Johanns Weihnachtsmenü mit weniger Fleisch und mehr Finesse? Genial – leichter genießen ohne Bratenkoma! Ganz nett, aber ohne Fleisch fehlt mir was. Eine Mischung klingt ideal. Ergebnis anzeigen