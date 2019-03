Er hatte keine Lust mehr auf Sterneküche! Anfang des Jahres hatte dieser Schritt für einige enttäuschte Gesichter gesorgt: Johann Lafer (61) entschied sich dazu, sein berühmtes und beliebtes Restaurant Le Val d’Or zu schließen. Der Koch wollte zu seinen "kulinarischen Wurzeln" zurückkehren – und das ist ihm gelungen! Johann hat einen neuen Laden eröffnet, ganz ohne Sterne. Aber bereut er seine Entscheidung?

Im Bild-Interview schwärmte der "Lafer! Lichter! Lecker!"-Star über seinen neuen Geschmackstempel "Johanns", der komplett ohne Sterne auskommt. Auf die Frage, ob er diese vermisse, hatte der TV-Koch eine klare Antwort parat: "Nein! Wir haben in Deutschland 309 Sterne-Restaurants. Ich bin im 62. Lebensjahr und in der Familie gibt es keinen Nachfolger." Er habe in den letzten Jahren seiner Karriere keine Erfüllung in der Sterneküche gefunden: "Ich möchte normaler werden."

Und das ist ihm scheinbar gelungen. Wie Bilder zeigen, die die Zeitung veröffentlichte, setzt "Johanns" auf eine moderne Einrichtung ohne viel Chichi. Auf der Speisekarte sind demnach neben zwei Suppen, vier Vorspeisen und vier Nachspeisen nur sieben Hauptgerichte zu finden.

P. Hoffmann / WENN.com Johann Lafer in der TV-Show "Klein gegen Groß"

WENN.com Johann Lafer bei "Kerners Köche" im März 2017

WENN.com Johann Lafer im Februar 2017

