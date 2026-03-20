Starkoch Johann Lafer entwirft neues Lufthansa-Menü

In Johann Lafers (68) Versuchsküche in Guldental geht es hoch her: Der Starkoch tüftelt dort aktuell mit einem zwölfköpfigen Team an neuen Menüs für die Business Class der Lufthansa. Ab Mai sollen seine Kreationen auf den Langstreckenflügen serviert werden. Dafür wurden in der Testküche bereits über hundert Probegerichte vorbereitet – allein für Frühstück und Mittagessen mehr als 60 kleine Schälchen, wie Bild berichtet. Vertreter der Airline, Catering-Profis und der TV-Liebling selbst gingen Schale für Schale durch, probierten, diskutierten – und entschieden gnadenlos, welche Gerichte eine Chance über den Wolken bekommen und welche nicht.

Am Verkostungstisch wurde rigoros aussortiert: Ein Rote-Bete-Bratling schied direkt aus, weil er optisch nicht überzeugte, Pfifferlinge wurden wegen ihrer Konsistenz gegen Enoki-Pilze getauscht. Immer wieder war zu hören: "Zu langweilig", "zu trocken", "zu unspektakulär". Besonders am Herzen lag Johann ein Klassiker, den viele Passagiere lieben dürften: ein richtig gutes Wiener Schnitzel. "Ich hätte ja gerne endlich ein gutes, warmes Schnitzel an Bord", erklärte er bei der Probeverkostung. Doch in den Flugzeugöfen gelten strenge Bedingungen: Die Gerichte werden in Alufolie verpackt, transportiert und anschließend erhitzt – dabei entsteht Wasserdampf, der jede Panade weich macht. Ideen wie zusätzliche Stärke in der Panade oder Löcher in der Folie stießen bei den Lufthansa-Experten auf Widerstand, weshalb Johann seinen Schnitzeltraum vorerst begraben musste. 59 andere Kreationen wie Spinatknödel, Marillenknödel, Lachsfilet mit Kapernsoße oder pochiertes Ei mit Gemüse blieben dagegen im Rennen und treten im April zur finalen Auswahl am Flughafen Frankfurt an.

Für Johann ist die Zusammenarbeit mit der Lufthansa ein weiteres Kapitel in einer langen Karriere, in der Genuss und Perfektion immer im Mittelpunkt standen. Der beliebte Fernsehkoch hat sich in der Vergangenheit nicht nur mit Gourmetrestaurants und TV-Formaten einen Namen gemacht, sondern auch mit seiner Liebe zur österreichischen Küche, die er gerne modern interpretiert. Persönliche Herzensprojekte ziehen sich wie ein roter Faden durch seine Arbeit. In Interviews ließ er in der Vergangenheit immer wieder durchblicken, wie wichtig ihm dabei der Austausch mit seinem Team ist. Das gemeinsame Tüfteln in der Küche, das Probieren und Verfeinern von Rezepten und das Gefühl, Menschen mit Essen glücklich zu machen, spielen in seinem Alltag eine große Rolle – jetzt eben auch in luftiger Höhe, wenn seine Gerichte demnächst auf Langstreckenflügen serviert werden.

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Imago Starkoch Johann Lafer in Rangsdorf, Februar 2026

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Getty Images Johann Lafer, Sternekoch

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Getty Images Johann Lafer beim Deutschen Medienpreis 2017

Was sagt ihr zu Johanns vorerst geplatztem Schnitzeltraum? Super schade – ich hoffe, sie finden noch eine Lösung für die Panade! Macht nichts – man muss doch wirklich nicht überall Schnitzel essen. Ergebnis anzeigen