Rund 800 Stück: Johann Lafer sammelt haufenweise Schuhe

Johann Lafer (67), der bekannte Fernsehkoch, hat jetzt mit einem ganz besonderen Geständnis für Aufsehen gesorgt: Er sammelt Schuhe – und zwar im großen Stil. In einem Interview bei SWR3 verriet der 67-Jährige, dass sich inzwischen mehr als 800 Paar Schuhe in seinem Besitz befinden. "Schuhe sind für mich mehr als irgendwas, womit man einfach nur rumläuft. Ich liebe Schuhe! Ja, ich habe einen Schuh-Fetisch", erzählte Johann. Der Ursprung seiner besonderen Vorliebe liegt in seiner Kindheit, wie der Spitzenkoch offenbart.

Schon als kleiner Junge musste Johann auf dem elterlichen Bauernhof in der Steiermark für die ganze Familie Schuhe putzen – manchmal zehn Paare gleichzeitig, die nach einem Tag auf unbefestigten Straßen ordentlich verdreckt waren. Er berichtete laut SWR3, dass seine Eltern sehr auf gepflegte Schuhe achteten und seine Aufgaben dabei alles andere als angenehm gewesen seien: von Schmutz mit Bürsten entfernen, das Reinigen der Schnürsenkellöcher mit Zahnstochern, bis hin zum Polieren mit alten Unterhemden – für einen perfekten Glanz war oft stundenlanges Schuhebearbeiten nötig. Seitdem lege er selbst besonderen Wert darauf, immer saubere Schuhe zu tragen und nehme deshalb zu jedem Termin mindestens drei verschiedene Paare mit, um immer zum Anlass zu passen.

Johanns Kindheitserfahrung hat sein Leben offenbar nachhaltig geprägt. Bis heute kann es der Fernsehkoch wohl kaum vermeiden, seinem Gegenüber zuerst auf die Schuhe statt ins Gesicht zu blicken. Auch bei potenziellen Mitarbeitern zählt der erste Eindruck auf den Schuhen: "Wenn die etwas dreckig sind oder Macken haben, wird das Vorstellungsgespräch für die Person nicht einfacher", erklärte Johann. Der große Durchbruch gelang ihm mit Formaten wie "Himmel un Erd, Genießen auf gut deutsch" und vor allem "Lafer! Lichter! Lecker!", das er an der Seite von Horst Lichter (63) moderierte. Mit seiner Mischung aus Bodenständigkeit, Medienpräsenz und kulinarischem Können wurde Johann zu einem der prägendsten Fernsehköche im deutschsprachigen Raum.​

