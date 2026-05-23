Neuanfang? Britney Spears schämt sich für ihre Alkoholfahrt

Britney Spears (44) möchte nun offenbar einen Schlussstrich unter ihre Alkoholfahrt ziehen. Im März war die Sängerin in Ventura County, Kalifornien, von der Polizei gestoppt worden, nachdem ein anonymer Anrufer sie wegen riskanter Fahrmanöver gemeldet hatte. Nun kursieren bei TMZ Videos der Kontrolle und Festnahme – und genau diese Aufnahmen setzen Britney laut Us Weekly inzwischen stark zu. "Britney ist beschämt über all die Details und Videos, die von einer der traumatischsten und bedauerlichsten Nächte ihres Lebens veröffentlicht werden", verriet ein Insider jetzt gegenüber dem Magazin.

Aus dem Polizeibericht, den Us Weekly einsehen konnte, geht hervor, dass die Beamten beobachteten, wie Britney wiederholt die Spur verließ und zunächst nicht auf Blaulicht reagierte. In ihrer Handtasche fanden sie "Adderall" und im Getränkehalter stand ein leeres Weinglas. Die Sängerin gab an, an dem Tag mehrere verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen und stundenlang nichts gegessen zu haben. Zudem soll sie zu den Beamten gesagt haben: "Ich könnte wahrscheinlich vier Flaschen Wein trinken und mich um dich kümmern. Ich bin ein Engel." Außerdem habe sie die Polizisten eingeladen, bei ihr zu Hause Lasagne zu essen und ihren Pool zu nutzen. Im Anschluss wurde sie jedoch festgenommen und einem Alkoholtest unterzogen.

Obwohl Britneys Bluttest später unter dem gesetzlichen Grenzwert lag, wurde sie Ende April offiziell wegen Fahrens unter Einfluss angeklagt. Anfang Mai akzeptierte sie in einer Gerichtsanhörung einen Deal: zwölf Monate Bewährung, ein verpflichtender DUI-Kurs, mehrere Therapiesitzungen sowie die Zahlung von Gebühren. Ein Sprecher der Sängerin hatte den Vorfall im März gegenüber Us Weekly als "unglücklichen und völlig unentschuldbaren Zwischenfall" bezeichnet, zugleich aber auch Hoffnung auf Besserung geäußert. Eine Quelle verrät nun exklusiv gegenüber dem Magazin: "Sie findet es grausam, vor allem nachdem sie eine Entzugsklinik besucht und sich bemüht hat, Wiedergutmachung zu leisten. Sie möchte einfach nur weitermachen."

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Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025

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Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar