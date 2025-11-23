Gewusst? In diesen Serien spielte Damian Hardung bereits mit

Damian Hardung (27) ist aus der Welt der deutschen Serien und Filme nicht mehr wegzudenken. Aktuell sorgt der Schauspieler mit seiner Rolle als James Beaufort in Staffel zwei der Amazon-Serie Maxton Hall für Herzklopfen bei seinen Fans. Die Serie, die vom Leben und den Liebesdramen an einer Elite-Schule handelt, ist weltweit ein Hit und bescherte dem 27-Jährigen internationale Bekanntheit. Zuvor überzeugte er bereits als Jonas Neumann in Club der roten Bänder, wo er die Geschichte eines krebskranken Jungen erzählte, der zusammen mit anderen Patienten eine außergewöhnliche Freundschaft aufbaut.

Doch die zwei Serien sind längst nicht die einzigen Projekte, mit denen Damian die Zuschauer begeistert hat. In der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online (Fast) spielte er einen entscheidenden Part in der Story um den Aufbau eines Online-Drogenhandels. In der internationalen Produktion "Der Name der Rose" zeigte er eine ernstere Seite als Adson von Melk, ein Novize im mittelalterlichen Italien, und im Psychothriller "Gestern waren wir noch Kinder" beeindruckte der Medizinstudent das Publikum mit einer packenden Darstellung eines Mannes, dessen düstere Vergangenheit die Gegenwart seiner Familie überschattet. Auch in der ZDFneo-Serie "Love Sucks", einer modernen Geschichte à la "Romeo und Julia" mit Vampir-Elementen, stellte er sein Talent für facettenreiche Rollen unter Beweis.

Was für viele Fans jedoch kaum zu glauben ist: Damian hätte seine Rolle in "Maxton Hall" beinahe abgelehnt. Auf TikTok verriet der Schauspieler, dass er während des Casting-Prozesses eigentlich eine andere Serie favorisierte. "Eigentlich wollte ich intuitiv lieber die andere. Die konnten sich aber nicht entscheiden", erklärte er. Seine Entscheidung habe er dann aus dem Bauch heraus getroffen, als das Team der anderen Produktion weiterhin keine Zusage machte. "Wenn ihr noch eine Woche braucht, dann gehe ich mit 'Maxton Hall'", so der TV-Star weiter.

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei

Andreas Rentz/Getty Images Der "Club der roten Bänder"-Cast in Köln

Getty Images Die "How to Sell Drugs Online (Fast)"-Stars in Köln