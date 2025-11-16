"Maxton Hall": Das ist Damian Hardungs Lieblingsfigur

Damian Hardung (27) zeigt in der Serie Maxton Hall – Die Welt zwischen uns eine intrigante Seite und schlüpft in die Rolle des Millionärssohns James Beaufort. Doch in einem Reunion-Video auf dem YouTube-Kanal von Amazon Prime Video Deutschland sorgte der Schauspieler für eine Überraschung. Gefragt nach seiner Lieblingsfigur nannte Damian Kieran Rutherford, den Frederic Balonier verkörpert. Eine unerwartete Wahl, denn Kieran ist in der Serie ausgerechnet James' Gegenspieler. Damian begründete seine Entscheidung damit, dass Kieran für ihn der "Comic Relief" der Staffel sei – der Spaßvogel, der in ernsten Momenten Leichtigkeit bringt.

"Maxton Hall" erzählt die Geschichte von Ruby Bell, gespielt von Harriet Herbig-Matten (22), die mit einem Stipendium an die elitäre Schule kommt und durch einen Skandal mit der Familie von James in Berührung gerät. Zwischen Ruby und James entwickelt sich Nähe, doch Kieran hegt ebenfalls Gefühle für Ruby. Was zunächst verborgen bleibt, tritt im Verlauf der Staffel deutlicher hervor: Aus der früheren Freundschaft zwischen James und Kieran wächst durch die Rivalität um Rubys Zuneigung ein erbittertes Duell.

Damian Hardung begann seine Schauspielkarriere früh und wurde durch Club der roten Bänder deutschlandweit bekannt. Doch Damian ist nicht nur Schauspieler: Er studierte Medizin und zeigt damit, dass er auch abseits des Rampenlichts ehrgeizig und bodenständig ist. Der 27-Jährige ist zudem sportlich aktiv und engagiert sich für Umweltprojekte. Seine Vielseitigkeit und Bodenständigkeit machen ihn bei Fans besonders beliebt.

Getty Images Damian Hardung, Februar 2025

Getty Images Frederic Balonier, Februar 2025

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei

