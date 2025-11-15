Gewusst? Dieses Fach studiert Damian Hardung nebenbei

Damian Hardung (27) überrascht mit einer Lebensgeschichte, die nach Überholspur klingt: Der Schauspieler, der seit 2011 vor der Kamera steht und mit Maxton Hall einen Serienhit landete, studiert parallel seit 2018 Medizin an der Universität in Köln. Der gebürtige Kölner hatte sogar ein Stipendium einer Privatschule in New York auf dem Tisch, lehnte es laut Men's Health aber ab. Aufgewachsen mit Fußball bei Fortuna Köln und Einsätzen in der DFB-Jugendauswahl, hätte es für ihn auch in Richtung Profisport gehen können. Heute entscheidet sich Damian bewusst für die Leinwand, behält den Sport aber als festen Teil seines Alltags. Ein Karrierepuzzle aus Drehplan, Hörsaal und Trainingsplatz.

Seinen Durchbruch feierte Damian als Jonas Till Neumann in Club der roten Bänder, wo er einem großen Publikum auffiel. Die viel gelobte Rolle in "Maxton Hall" brachte ihm schließlich eine neue Welle an Popularität und einen vollgepackten Kalender. Parallel hält er am Medizinstudium in Köln fest, arbeitet Prüfungen und Praktika rund um Drehs und Reisen herum und setzt damit konsequent auf eine doppelte Zukunftsperspektive. Der Sport bleibt dabei mehr als ein Rest aus Jugendzeiten: Auch heute noch trainiert er regelmäßig, probiert unterschiedliche Disziplinen aus und bleibt so fit für fordernde Dreharbeiten.

Privat gilt Damian als engagiert und vielseitig interessiert. So setzt er sich unter anderem für Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace ein. Trotz seiner zahlreichen Beschäftigungen bekommt er es offenbar mühelos hin, alles unter einen Hut zu bringen. Ob auf dem Set, in den Hörsälen der Universität oder beim Sport – Damian scheint kaum zu bremsen zu sein. Mit seiner Zielstrebigkeit und seinem Facettenreichtum ist er ein echtes Vorbild für eine Generation, die an Vielfalt und Leidenschaft glaubt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Damian Hardung, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Prime Video / Stephan Rabold Damian Hardung und Justus Riesner in "Maxton Hall"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ein Teil des "Club der roten Bänder"-Casts im Februar 2019

Worauf würdest du an Damian Hardungs Stelle in den nächsten Jahren deinen Schwerpunkt setzen? Schauspiel – der Maxton-Hall-Schwung gehört genutzt! Medizin – dranbleiben und den Abschluss rocken. Ergebnis anzeigen