Damian Hardung hätte "Maxton Hall"-Rolle beinahe abgelehnt

Damian Hardung (27) hat kürzlich auf TikTok verraten, dass er die Rolle des James in der Serie Maxton Hall beinahe nicht angenommen hätte. Die Entscheidung fiel inmitten eines intensiven Casting-Prozesses, während er gerade zu einem Set einer anderen Produktion unterwegs war. Sein Endcasting für eine weitere große Serie lief noch parallel, jedoch zögerte das Team dort seine Entscheidung hinaus. Damian schilderte: "Eigentlich wollte ich intuitiv lieber die andere. Die konnten sich aber nicht entscheiden." Dieses Zögern gab für den Schauspieler schließlich den Ausschlag, sich für "Maxton Hall" zu entscheiden.

Die andere Produktion habe sich einfach nicht festlegen wollen, also habe er aus dem Bauch heraus gehandelt: "Wenn ihr noch eine Woche braucht, dann gehe ich mit 'Maxton Hall'." Rückblickend klingt in seinem Fazit pure Erleichterung mit: "Es ist die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können." Damian sprach von einem "Bauchgefühl", auf das er vertraut hatte.

Damian, der seit seiner Kindheit in der Schauspielwelt zu Hause ist, vertraut offenbar stark auf seine Intuition. Schon früh hat er sich bei Entscheidungen auf sein Bauchgefühl verlassen, was ihn nicht nur beruflich, sondern auch privat zu prägen scheint. In der Vergangenheit sprach er oft über die Wichtigkeit, authentisch zu bleiben und sich selbst treu zu bleiben. Diese Einstellung hat ihn bei Fans und Kollegen besonders beliebt gemacht.

Getty Images Damian Hardung

Amazon MGM Studios / Gordon Muehle Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei.

Getty Images Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten, Schauspieler