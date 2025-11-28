"Love Sucks": Damian Hardung als sexy Vampir-Held streamen

Damian Hardung (27), bekannt aus der Amazon-Serie Maxton Hall – Die Welt zwischen uns, zeigt in einer neuen Rolle seine düstere Seite. Im Vampir-Drama "Love Sucks" verkörpert Damian den süffisant-charmanten Ben, der aus einer Familie von Blutsaugern stammt. Seine Figur verliebt sich in Zelda, gespielt von Havana Joy Josephine Braun, eine toughe Preisboxerin, die selbst aus einer Vampirjäger-Familie kommt. Die Handlung erinnert an die klassische "Romeo und Julia"-Geschichte – nur mit mehr Blut und einem unheimlichen Twist. "Love Sucks" kann ab sofort kostenlos in der ZDF-Mediathek gestreamt werden.

In der Mini-Serie lädt Vampir Ben Zelda zu einer Party ein, die sich für sie als tödliche Falle entpuppt. Denn was wie ein harmloses Zusammentreffen beginnt, entpuppt sich schnell als ein Vampir-Dinner. Trotz der tiefen Fehde zwischen beiden Clans bleibt die Frage: Kann die Liebe zwischen einem Vampir und einer Vampirjägerin jede Grenze überwinden? Inszeniert wurde der blutige Genre-Mix von Lea Becker, bekannt durch "Höllgrund", und Andreas Prochaska, der bereits durch den Film "Das finstere Tal" für Aufmerksamkeit sorgte. Weitere prominente Namen wie Andreas Pietschmann (56), der in "Dark" zu sehen war, und Rick Okon (36), bekannt aus "Das Boot", bereichern den Serien-Cast.

Bereits vor "Love Sucks" war Damian durch Rollen in gefeierten Serien wie "Club der roten Bänder" oder "How to Sell Drugs Online (Fast)" einem breiten Publikum bekannt. Die Rolle des James Beaufort in "Maxton Hall" katapultierte ihn jedoch auf die internationale Bühne. Seine Leistung in "Love Sucks" beweist erneut, warum Fans von ihm einfach nicht genug bekommen können.

Imago Damian Hardung und Havana Joy Josephine Braun bei der Premiere von "Love Sucks" im Gibson Club, Frankfurt am Main, 10. Oktober 2024

Getty Images Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten, "Maxton Hall"-Darsteller

Andreas Rentz/Getty Images Ivo Kortlang, Damian Hardung und Tim Oliver Schultz, "Club der roten Bänder"-Darsteller

