Jessica Ginkel verrät: So meistert sie Job und Kinder-Chaos

Als Schauspielerin und Mutter von zwei Kindern hat Jessica Ginkel (45) alle Hände voll zu tun. Bei der Premiere der Show Der Lehrer sprach sie jetzt gegenüber Promiflash offen darüber, wie sie und ihr Partner Daniel Fehlow (51) ihren Familienalltag mit zwei Schauspielkarrieren unter einen Hut bringen. Die beiden haben gemeinsam zwei Kinder, die 2018 und 2025 geboren wurden – und der Alltag mit dem Nachwuchs und dem Beruf ist durchaus eine logistische Herausforderung.

Der Schlüssel sei dabei vor allem ein verlässliches Netzwerk aus der Familie, erklärt Jessica. "Also, ich glaube, in unserem Fall kommt einfach dazu, dass wir ein gutes Netzwerk haben. Wir haben von beiden Seiten die Großeltern, die uns immer unter die Arme greifen", so die Schauspielerin. Besonders deutlich wurde das, als sie wegen eines Drehs zwischen Köln und Berlin pendeln musste. Damals war ihr ältester Sohn noch sehr klein – und die Großmütter beider Seiten sprangen regelmäßig ein. "Meine Schwiegermutter und meine Mutter haben sich immer am Bahnhof die Klinke in die Hand gegeben. Jeder war so zwei Wochen da und ist dann morgens mit zum Set gefahren und saß den ganzen Tag im Trailer", berichtete Jessica. Ohne diese Unterstützung wäre das alles kaum möglich gewesen: "Ist natürlich auch eine sehr privilegierte Situation für uns gewesen, dass es alles ging, dass es möglich war. Sonst weiß ich nicht, wie man das sonst schafft. Ohne Unterstützung."

Jessica und Daniel lernten sich einst am Set von Gute Zeiten, schlechte Zeiten kennen. Das Paar hielt seine Beziehung anfangs bewusst aus der Öffentlichkeit heraus – ein Schritt, den beide damals als richtige Entscheidung empfanden. Inzwischen sind die zwei nicht nur als Paar, sondern auch als Eltern gemeinsam unterwegs.

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Imago Jessica Ginkel bei der Premiere der 10. Staffel von "Der Lehrer" im Colosseum, Berlin

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IMAGO / eventfoto54 Jessica Ginkel und Daniel Fehlow, Schauspieler

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Imago Jessica Ginkel und Hendrik Duryn , Schauspieler

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