Es geht los: Ralf Schumacher und Étienne feiern Polterabend

Im glamourösen Hafen von Saint-Tropez ist der Startschuss für Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) gefallen: Das Paar läutet seinen großen Hochzeitsmarathon mit einem ausgelassenen Polterabend ein. Drei Tage lang wollen der frühere Rennfahrer und sein Verlobter im Jetset-Paradies feiern. Zwischen Superyachten und schillernden Partylocations stoßen sie mit prominenten Gästen an, wie nun exklusive Fotos zeigen, die Bild vorliegen. Unter den Partyfreunden: TV-Lieblinge wie die Geissens, die mit Ralf und Étienne in die erste lange Partynacht starten. Während draußen im Hafen die Lichter glitzern, beginnt für das Paar das romantische Feierwochenende.

Für Gesprächsstoff sorgt dabei nicht nur die Location, sondern auch Étienne selbst: Der Bräutigam strahlt auf den neuen Aufnahmen mit einem frisch gelifteten Gesicht in die Kamera. Die Bilder zeigen, wie sich die beiden von ihrer modischen Seite präsentieren und offenbar ein strenges Weiß-Motto durchziehen – vom Outfit bis zur Deko. Neben den Realitystars um Robert (62) und Carmen Geiss (61) sollen auch weitere VIPs mitfeiern, darunter ein Milliardär, der sich unter die hochkarätigen Gäste mischt. David Schumacher (24), Ralfs Sohn, übernimmt die wichtige Rolle des Trauzeugen und steht Ralf bei den emotionalen Momenten zur Seite.

Ralf hatte sein Privatleben in den vergangenen Jahren immer wieder weitgehend im Hintergrund gehalten, umso mehr richten sich die Blicke nun auf die große Liebesfeier an der Côte d’Azur. Dass er und Étienne ihre Beziehung nun mit einem mehrtägigen Fest im mondänen Saint-Tropez krönen, zeigt, wie wichtig ihnen gemeinsame Erlebnisse und ihr Umfeld sind. Die exklusive Gästeliste spiegelt auch die verschiedenen Kapitel in Ralfs Leben wider: Neben Freunden aus der Jetset- und TV-Welt sind es vor allem die Menschen aus seinem persönlichen Umfeld, die ihn durch Höhen und Tiefen begleitet haben. Im Netz meldet sich Ralfs Ex-Frau Cora (49) mit einem vielsagenden Kommentar zu Wort und reagiert so öffentlich auf das Liebesglück ihres früheren Partners.

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Getty Images Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne bei dem Cannes Film Festival im Mai 2025

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Instagram / ralfschumacher_rsc David mit seinem Vater Ralf Schumacher, Oktober 2025

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ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Carmen Geiss, Robert Geiss, Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, 2024